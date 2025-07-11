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每期水費破千！一票過來人曝慘痛經驗：快檢查1處

超過1000元

▲原PO家中共有4人，幾乎不開伙、天天洗衣服，每期水費卻都超過1000元，擔心是不是哪裡偷偷漏水。（圖／記者賴禹妡攝）

水費比房租貴！高雄租屋女收帳單傻眼：只有洗澡才用水

1萬2642元

水表高速飛轉「水費狂飆」！台水揪元兇

「家中馬桶」

▲台水示警，最容易漏水的位置就是「家中馬桶」，若馬桶、水塔皆無異狀，也有可能是地底下的管線破裂。（示意圖／取自Pexels）

台灣水費普遍不貴，近日卻有名網友發現自家一家四口每期水費超過千元，擔心是不是哪裡偷偷漏水，引發網友熱議。貼文曝光後，多數人認為這筆開銷不合理，懷疑可能是馬桶或水管在漏水，過去也曾有人分享，她曾收到水費帳單，金額竟比房租還貴，對此，台灣自來水公司提醒，可觀察水表指針是否在「沒用水時仍轉動」，這往往是馬桶漏水最常見的徵兆。原PO在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文表示，，讓他懷疑是否與安裝2個水塔有關，但詢問身邊朋友，對方卻說就算如此也不會那麼貴，因此他相當好奇其他人家的水費大概是多少。貼文一出引來網友熱烈回應，不少人認為這樣的金額明顯偏高，並分享自己家的用水狀況作為對照，「我們家3個人，每天洗衣服，小孩還會泡澡，水費也才600元」、「2大2小，也有2個水塔，水費500多，每周煮飯4、5天，洗2次衣服，還有飲水機」、「我們天天煮飯、洗澡洗衣服，最多295元，最少190元」。也有人直言「一千多是我店面在用的水費，滿貴的」、「這樣看起來很可能是漏水了吧」。不少人建議原PO檢查馬桶，過去也曾有類似案例，有名女網友在臉書社團「爆料公社」發文指出，從她公布的帳單顯示，6月7日至8月4日的用水度數為714度，從上期指針14度暴增至本期727度。原PO事後也補充，社區管理員表示她家的水表「轉得比馬拉松還快」，她已致電台水詢問，對方請她先繳7月的205元水費，並建議先修馬桶、再觀察水表變化，若問題解決就可申請費用扣除，順便恢復之前的14度紀錄。她照做後回報，「我繳完費，他馬上叫我去異常服務台，沒想到她已經做好準備寫好扣除的費用給我了」。對於這類異常狀況，台灣自來水公司也曾在官方臉書粉專提醒，民眾若發現水費暴增，第一步應觀察家中水表。其中最容易漏水的位置就是，若馬桶、水塔皆無異狀，也有可能是地底下的管線破裂，建議請專業檢漏人員到府檢查。台水也說明，若內線設備的漏水已經修復完成，民眾可以攜帶證明文件，向自來水公司申請減免漏失水量所衍生的清潔費用，這樣能避免因漏水造成額外負擔。