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▲越南總理范明正坦言，全年8%的成長目標仍具挑戰性。（圖／美聯社／達志影像）

越南與美國日前達成貿易協議，川普政府卻突然片面宣布將越南出口商品關稅從11%提高至20%，並對第三地轉運商品加徵40%稅率，同時美國商品輸入越南仍可享有零關稅待遇。這一舉動讓越南政府震驚與不滿，並立即啟動兩大因應措施，力求減緩對經濟的衝擊。根據《路透社》報導，越南商業部副部長潘氏姮（Phan Thi Thang）表示，；另一重點是越南目前已簽署16項自由貿易協定，成為出口多元化的重要資產。儘管越南今年第二季GDP成長達7.96%，高於第一季的6.93%，但總理范明正坦言，全年8%的成長目標仍具挑戰性。川普此番突然升高關稅，使原本具潛力的出口引擎面臨壓力，對總體經濟可謂雪上加霜。根據美國網路媒體《POLITICO》10日報導，有四名知情人士透露，川普上週在社群平台自稱已與越共中央總書記蘇林談妥協議內容，然而越南方面迄今未公開承認這份協議，甚至表示根本未接受最終版本，讓外界質疑協商過程的透明與正當性。美國前貿易副代表布羅德曼批評，川普此舉恐破壞美國貿易談判的誠信，令其他國家對與美國簽署協議產生疑慮。他指出：「如果連越南這樣積極談判的夥伴都被擺一道，那麼未來誰還敢相信美國談判桌上的承諾？」