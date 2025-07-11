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民進黨立院黨團總召柯建銘，上月23日接受資深媒體人周玉蔻專訪時，提到726日投票後，會追究那些被罷免掉的國民黨立委的刑責，包含《刑法》第100條的內亂罪、叛國罪，引發藍委不滿開轟，國民黨立委吳宗憲就質疑，以司法清除雜質，淬鍊「七權合一」的賴神帝國？吳宗憲表示，一聽到這句話，他感到極度震驚，也深深悲哀！自己清楚記得，那一年，他跟著無數民主前輩參加野百合學運，跟隨林山田老師推動廢除《刑法》100條，爭取台灣民主化，廢除思想犯；如今，35年過去，竟是民進黨自己要把當年推倒的高牆重建起來，原因是用以清算政敵。何其諷刺，昔日的民主鬥士，今日的法治破壞者。吳宗憲續指，民進黨立委與發言人試圖澄清，說《刑法》100條要實施強暴脅迫才成立，可是柯總召還「大方提到」要用國安法、反滲透法對付他們，而他們都記得，2024大選前檢警調就是拿反滲透法對民眾大規模搜索、約談，最後起訴率不到4成，目前更有無罪定讞的，尚無有罪確定判決。這不是執政黨將司法工具化，什麼才是？吳宗憲進一步提到，當身負監督之職的立法院質疑海外光電案，經濟部居然揚言提告；網友在網路上質疑、諷刺一句，都可能被法辦；拍照直播、講話帶口音，就被懷疑是中國人並上網公審。這樣的社會，算什麼民主社會？不只如此，罷團霸凌老榮民、怒揍護妻的老先生、拉小孩當罷免道具、攻擊不同口音的台灣人、抵制唱跳中國文化的歌曲……從馬路到網路，仇恨正在螺旋升級。最後，吳宗憲也痛批，民進黨嘴巴說反對戒嚴，現在卻要打造一個立法權、行政權、司法權、監察權、考試權、媒體（第四權）都操之在手的「七權合一的賴神帝國」。而這一切的開場白，就是從「清除雜質」開始：今天是非綠裡剔除雜質，明天就是綠裡剔除雜質。當整個社會只剩下一種聲音，那一定就是說謊的聲音，他們沒有忘記民主是怎麼來的，也不會眼睜睜看著它這樣倒退回去。