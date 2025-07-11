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近期在中國、台灣引發熱議的「南京紅姐」事件又有新進展，「紅姐」男扮女裝約多名男性發生性行為，還偷錄不雅影片上網販售，遭警方逮捕。網路上也傳出許多爆料，官方也公布紅姐的真實身分並闢謠，法律人士也預估可能刑責。「南京紅姐」事件近來在中國、台灣網路瘋傳，網路上也傳出，紅姐是60歲大叔、約了1691名男性發生性行為、11人感染愛滋病等流言。不少人也認為應該被稱是「紅叔」、「紅大爺」。綜合中國媒體報導，南京江寧警方說明「南京紅姐」的真實身分焦某某是38歲男性，為外省來寧人員，假扮女性相約與多名男性發生性行為，並偷拍不雅影片在網路上傳播。11人感染愛滋病的傳言，經由部門核實，確認為假。而針對焦某某是否有傳染病，屬於個人隱私，後續官方會繼續進行通報，當地疾管中心也已介入，工作人員表示，假設有密切接觸，可以隨時來做檢測。中國法律博主分析，目前「紅姐」焦姓男子已經因違反「傳播淫穢物品罪」遭刑事拘留，該罪的最高刑期是兩年，但這僅是因為傳播淫穢物品罪是板上釘釘的罪刑，因此警情通報先保守描述，若事後證據鏈完備，紅姐至少會背上7條重罪。傳播淫穢物品罪規定，傳播作品超過40部或點擊量破萬，最高坐牢兩年；傳播淫穢物品牟利罪，若他有賣片賺錢，賣500部就有期徒刑10年以上，獲利金額巨大還可能遭判無期徒刑，紅姐至少是10年以上。而網傳紅姐是愛滋病帶原者，若查核屬實的話，將犯下傳播性病罪，但前提是紅姐要被認定為「賣淫」。從影片來看，有不少男性來赴約時帶著牛奶、水果，若這些也被認定為嫖資，紅姐就會因明知自己感染HIV而賣淫，最高判刑5年。而若有人在此基礎上感染愛滋病，紅姐就屬於故意傷害致人重傷，最高判刑10年以上。若紅姐沒有被認定是賣淫，而是針對不特定人群故意傳播愛滋病，就違反以危險方法危害公共安全罪，即便未造成他人感染，也會判刑3到10年，若造成他人感染，將判刑10年以上、無期徒刑甚至死刑。另外，紅姐也可能觸犯侵犯公民個人信息罪及詐騙罪，不過從目前網傳證據來看，前者的可能性較低，而詐騙罪需要詐取大量金額，詐騙感情不算在內。不過光是前幾條罪刑層層疊加，紅姐牢底坐穿並非不可能。而出現在紅姐影片中的男性，帶著牛奶、水果等伴手禮去紅姐赴約，若被認定為具有經濟價值的嫖資，就會構成嫖娼，或將面臨拘留加罰款的的行政處罰。