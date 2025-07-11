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▲捷運局舉辦施工前說明會，周邊居民及商家皆踴躍出席，近百人一同關心捷運建設。（圖／高市府捷運局提供）

高雄捷運黃線7月中旬將進行神農路至大埤路（Y1-Y3）第1階段交維施工，黃線YC01標統包商昨(10)日晚間於鳥松區公所舉辦施工前說明會，捷運局表示，全線將採取「半半施工」，確保車道與人行道雙向通行無虞，減少施工對交通與商家營運的衝擊，保障沿線商家營業與住戶出入權益。說明會現場，市議員邱俊憲、黃飛鳳親自出席，立委邱議瑩、林岱樺及江瑞鴻議員、吳利成議員、張勝富議員等由服務處團隊代表與會；鳥松區謝唐欽里長、坔埔里黃永順里長、仁美里陳英武里長、華美里邱宏棋等里長親自參加出席，此外沿線居民、大樓管委會、民意代表及廠家亦共同出席與會，近百人一同關心捷運建設。捷運局表示，黃線捷運工程逐步推進，預計7月中旬起將陸續進場神農路至大埤路（Y1-Y3）段架設施工圍籬，未來將採取「半半施工」，要求統包商在施工過程中，確實做好交維措施，同時與周邊住家進行良性溝通互動，降低對於交通用路人及周邊環境的影響。捷運局指出，捷運黃線不只是交通工程，更是高雄市轉型升級的重要推手。透過交通建設帶動經濟循環、觀光人潮與都市發展，黃線將成為推動高雄邁向國際港都與宜居城市的重要關鍵。感謝本次說明會中各界的支持與關心，捷運局將持續積極推動各標工程如期如質完成，提供市民更便捷之大眾捷運運輸系統。