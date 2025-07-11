根據ESPN記者Brian Windhorst最新爆料，至今在NBA美國職籃（National Basketball Association）自由市場開啟後，仍未有簽約動作的金州勇士，預計在「不久的將來」將補進兩名球員：老將中鋒Al Horford與後衛De’Anthony Melton。

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火箭、湖人都已出手　勇士卻還在等待

勇士今夏在自由市場上動作緩慢，尚未補進任何一名球員，甚至已失去多年主力中鋒Kevon Looney，讓部分球迷感到焦慮。相比之下，同區的休士頓火箭已透過交易補進前勇士球星Kevin Durant，同時簽下Clint Capela與Dorian Finney-Smith；洛杉磯湖人也補進Deandre Ayton補強禁區。

▲Jonathan Kuminga是金州勇士的受限自由球員。完全自由球員和受限制球員之間的根本區別在於：後者即使和別的球隊達成簽約協議，母隊還是存在補救的機會。（圖／美聯社／達志影像）
▲同區的火箭和湖人都已經出手補人，勇士目前卻仍然按兵不動。（圖／美聯社／達志影像）
ESPN爆料：勇士預計將簽下這2人

Windhorst在節目《First Take》中強調，勇士其實已在季中交易補進Jimmy Butler，已是重大補強之一。他進一步透露，勇士正在積極談判，預計將簽下Al Horford與De’Anthony Melton，強化球隊深度與老將經驗。

Horford日前與波士頓塞爾提克合約到期，被視為最符合勇士體系與節奏的內線老將之一，總教練Steve Kerr也長期是他的粉絲。至於Melton，去年曾短暫效力勇士，但因前十字韌帶撕裂而遭交易，如今恢復狀況良好，預計能趕上新賽季開打。

▲洛杉磯湖人和金州勇士同樣都開始認真地考慮前波士頓塞爾提克老將Al Horford，後者曾幫助「綠衫軍」在2024年奪冠。（圖／美聯社／達志影像）
▲ESPN透露，勇士正在積極談判，預計將簽下Al Horford與De’Anthony Melton，強化球隊深度與老將經驗。（圖／美聯社／達志影像）
Kuminga去留還要拖一陣子　但勇士會是得利者

除了自由市場補強，勇士目前還面臨Jonathan Kuminga的續約或交易問題。Windhorst表示，Kuminga為當今自由市場最熱門的受限自由球員之一，勇士必須在續約與「先簽後換」之間做出抉擇。「這個問題可能還會拖一陣子，但他們將從中獲益，不論是留下他還是換取資產。」

目前與Kuminga聯繫最密切的球隊為沙加緬度國王，但雙方仍未達成協議，僵局仍在持續中。Windhorst最後呼籲勇士球迷「無需過度擔心」，強調球隊在開季前肯定會有所動作，仍是具備競爭力的戰力。


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