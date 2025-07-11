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▲同區的火箭和湖人都已經出手補人，勇士目前卻仍然按兵不動。（圖／美聯社／達志影像）

▲ESPN透露，勇士正在積極談判，預計將簽下Al Horford與De’Anthony Melton，強化球隊深度與老將經驗。（圖／美聯社／達志影像）

根據ESPN記者Brian Windhorst最新爆料，至今在NBA美國職籃（National Basketball Association）自由市場開啟後，仍未有簽約動作的金州勇士，預計在「不久的將來」將補進兩名球員：老將中鋒Al Horford與後衛De’Anthony Melton。勇士今夏在自由市場上動作緩慢，尚未補進任何一名球員，甚至已失去多年主力中鋒Kevon Looney，讓部分球迷感到焦慮。相比之下，同區的休士頓火箭已透過交易補進前勇士球星Kevin Durant，同時簽下Clint Capela與Dorian Finney-Smith；洛杉磯湖人也補進Deandre Ayton補強禁區。Windhorst在節目《First Take》中強調，勇士其實已在季中交易補進Jimmy Butler，已是重大補強之一。他進一步透露，勇士正在積極談判，預計將簽下Al Horford與De’Anthony Melton，強化球隊深度與老將經驗。Horford日前與波士頓塞爾提克合約到期，被視為最符合勇士體系與節奏的內線老將之一，總教練Steve Kerr也長期是他的粉絲。至於Melton，去年曾短暫效力勇士，但因前十字韌帶撕裂而遭交易，如今恢復狀況良好，預計能趕上新賽季開打。除了自由市場補強，勇士目前還面臨Jonathan Kuminga的續約或交易問題。Windhorst表示，Kuminga為當今自由市場最熱門的受限自由球員之一，勇士必須在續約與「先簽後換」之間做出抉擇。「這個問題可能還會拖一陣子，但他們將從中獲益，不論是留下他還是換取資產。」目前與Kuminga聯繫最密切的球隊為沙加緬度國王，但雙方仍未達成協議，僵局仍在持續中。Windhorst最後呼籲勇士球迷「無需過度擔心」，強調球隊在開季前肯定會有所動作，仍是具備競爭力的戰力。