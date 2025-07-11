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民進黨立院黨團總召柯建銘上月23日接受資深媒體人周玉蔻專訪，提到726日投票後，會追究那些被罷免掉的國民黨立委的刑責，包含《刑法》第100條的內亂罪、叛國罪，引發爭議，民進黨緊急出面滅火，澄清絕不會走回頭路，柯建銘今（11）日首露面談《刑法》100條，再嗆藍委「他們何其愚蠢，跑出來自證有罪」。國民黨立委徐巧芯說，柯建銘焊死了民進黨的車門，不讓大家下車。徐巧芯說，廢除《刑法》100條「思想犯」部分，說是民進黨的神主牌也不為過，但是柯建銘卻在廣播節目中大談，要把國民黨立委依《刑法》100條送辦，這狂悖的言論，簡直就像走進民進黨的祠堂裡，把神主牌扯下來砸爛，又像是在總統賴清德的背後捅刀，賴清德才因為「打掉雜質」炎上，被質疑就是想獨裁，柯建銘就昭告天下，就是要用《刑法》100條，把不同意見者都送去土城坐牢。徐巧芯說，幾天來，民進黨拚命洗地，黨中央發言人吳崢說，全黨公職民代都反對《刑法》100條，黨團幹事長吳思瑤連說了好幾次Never，前立委林濁水呼籲柯建銘應該再去「大休息」，結果，柯建銘不但沒有改口，沒有住口，還加碼！說刑法100條本來就沒有廢除，只是修正。真的不下車耶！徐巧芯說，問題就壞在過去一段時間，包括預言賴清德大出場，預言罷免投票時間，柯建銘已經一再證明「神準」，民進黨其他人的山盟海誓，可信度根本比不上柯建銘的脫口而出。現在又加碼，堅持要用《刑法》100條，大家還會懷疑嗎？柯建銘失言了嗎？「不！他只是又劇透了民進黨的企圖，又說出了敢做不敢認的算計。」徐巧芯說，反獨裁，只能用選票對抗，懇請大家7月26日，一定要投票反罷免，反獨裁的力量一席都不能少，少了，柯建銘的預言，就越可能成真。不讓專制獨裁復辟，不讓應該滅亡的《刑法》100條思想犯幽靈重現，不讓全民因為意見與政府不同就遭到司法追殺，7/26請出門投票，告訴柯建銘、賴清德：「我們不同意！」