（更新時間19:00，新增PChome跟進momo改口）街口支付母公司「街口金融科技」因涉及36億元股權交易官司，遭法院大動作的查封資產，公司已經人去樓空，全部員工改為遠端在家工作。電商龍頭momo、PChome24、全國電子今（11）下午都陸續宣布不再與街口支付合作。不過，傍晚時，momo先宣布恢復使用街口支付，PChome24也跟進，本文整理已宣布停用街口支付的平台、業者，一次速看。
PChome24：PChome 24h購物於今（7/11）日為保障廣大用戶的交易安全及合作夥伴的權益，曾暫時關閉街口支付的付款功能。經評估其資金信託機制與主管機關說明後，現已恢復街口支付功能。
momo：momo於2025年7月11日上午暫停街口支付付款功能，以確保用戶交易安全與合作廠商權益。經評估其資金信託機制與主管機關說明後，現已恢復街口支付功能。
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必勝客：目前正進一步了解中。
新莊宏匯廣場：為維護消費者權益，宏匯廣場全面暫停使用街口支付這項支付管道。
PChome24：今起暫停使用。
全國電子：今起暫停使用。
momo：目前已移除街口支付的付款方式。
淘寶：和街口支付的目前服務沒有變化。
博客來：仍提供街口支付，服務可正常使用，已密切關注相關情況，如未來有任何調整，會在第一時間主動通知。
街口支付受到母公司資金官司影響，目前街口支付已經出現大量的「提領潮」，還有理財相關專家建議，用戶同時解除信用卡、帳戶綁定。街口支付今稍早緊急發出聲明表示，街口支付為獨立經營的子公司，且為受金管會所監管之電子支付機構，擁有完整的經營團隊、自主的公司治理架構與嚴謹的內控制度，所有的代理收付款項及儲值餘額皆受到 100% 的信託保障，用戶、店家權益絲毫不損。
官方強調，街口支付所有業務、財務流程，皆依照相關法規與公司的管控機制執行，與母公司目前所面對的民事程序並無關聯。本公司營運、財務、用戶、店家權益皆不受影響，所有用戶服務、店家合作皆穩定如常。
雖然街口支付再三保證用戶資金100%信託保障、營運不受母公司官司影響，但市場信心明顯動搖，除了民眾逃難，大型電商平台都陸續切割，其中網購龍頭momo經過證實「目前已移除街口支付的付款方式」，momo提到，為確保消費者交易安全及合作廠商權益，momo於2025年7月11日起暫停街口支付付款功能。此項調整為即時風險控管措施，只要是在降低不確定因素對平台交易與用戶的影響，momo將持續關注事件發展，並視實際情況彈性調整。除了momo之外，全國電子也從即日起暫停提供街口支付服務。
蝦皮、博客來等目前都還可以繼續使用街口支付進行付款。根據蝦皮表示，因目前並未接獲主管機關或第三方金流夥伴針對此事件的相關通知，平台支付機制運作一切正常，將持續密切關注後續情況，有任何資訊更新，蝦皮皆會第一時間向用戶說明，並致力維護用戶權益與平台交易穩定。
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momo：momo於2025年7月11日上午暫停街口支付付款功能，以確保用戶交易安全與合作廠商權益。經評估其資金信託機制與主管機關說明後，現已恢復街口支付功能。
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必勝客：目前正進一步了解中。
新莊宏匯廣場：為維護消費者權益，宏匯廣場全面暫停使用街口支付這項支付管道。
PChome24：今起暫停使用。
全國電子：今起暫停使用。
momo：目前已移除街口支付的付款方式。
淘寶：和街口支付的目前服務沒有變化。
博客來：仍提供街口支付，服務可正常使用，已密切關注相關情況，如未來有任何調整，會在第一時間主動通知。
街口支付受到母公司資金官司影響，目前街口支付已經出現大量的「提領潮」，還有理財相關專家建議，用戶同時解除信用卡、帳戶綁定。街口支付今稍早緊急發出聲明表示，街口支付為獨立經營的子公司，且為受金管會所監管之電子支付機構，擁有完整的經營團隊、自主的公司治理架構與嚴謹的內控制度，所有的代理收付款項及儲值餘額皆受到 100% 的信託保障，用戶、店家權益絲毫不損。
官方強調，街口支付所有業務、財務流程，皆依照相關法規與公司的管控機制執行，與母公司目前所面對的民事程序並無關聯。本公司營運、財務、用戶、店家權益皆不受影響，所有用戶服務、店家合作皆穩定如常。
雖然街口支付再三保證用戶資金100%信託保障、營運不受母公司官司影響，但市場信心明顯動搖，除了民眾逃難，大型電商平台都陸續切割，其中網購龍頭momo經過證實「目前已移除街口支付的付款方式」，momo提到，為確保消費者交易安全及合作廠商權益，momo於2025年7月11日起暫停街口支付付款功能。此項調整為即時風險控管措施，只要是在降低不確定因素對平台交易與用戶的影響，momo將持續關注事件發展，並視實際情況彈性調整。除了momo之外，全國電子也從即日起暫停提供街口支付服務。
蝦皮、博客來等目前都還可以繼續使用街口支付進行付款。根據蝦皮表示，因目前並未接獲主管機關或第三方金流夥伴針對此事件的相關通知，平台支付機制運作一切正常，將持續密切關注後續情況，有任何資訊更新，蝦皮皆會第一時間向用戶說明，並致力維護用戶權益與平台交易穩定。