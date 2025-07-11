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▲街口支付雖然已經發出聲明，但市場信心明顯動搖，除了民眾逃難，大型電商平台都陸續切割（圖／取自街口支付臉書）

▲全國電子也宣布暫停街口支付的服務。（圖／翻攝全國電子臉書）

（更新時間19:00，新增PChome跟進momo改口）街口支付母公司「街口金融科技」因涉及36億元股權交易官司，遭法院大動作的查封資產，公司已經人去樓空，全部員工改為遠端在家工作。電商龍頭momo、PChome24、全國電子今（11）下午都陸續宣布不再與街口支付合作。不過，傍晚時，momo先宣布恢復使用街口支付，PChome24也跟進，本文整理已宣布停用街口支付的平台、業者，一次速看。---街口支付受到母公司資金官司影響，目前街口支付已經出現大量的「提領潮」，還有理財相關專家建議，用戶同時解除信用卡、帳戶綁定。街口支付今稍早緊急發出聲明表示，街口支付為獨立經營的子公司，且為受金管會所監管之電子支付機構，擁有完整的經營團隊、自主的公司治理架構與嚴謹的內控制度，所有的代理收付款項及儲值餘額皆受到 100% 的信託保障，用戶、店家權益絲毫不損。官方強調，街口支付所有業務、財務流程，皆依照相關法規與公司的管控機制執行，與母公司目前所面對的民事程序並無關聯。本公司營運、財務、用戶、店家權益皆不受影響，所有用戶服務、店家合作皆穩定如常。雖然街口支付再三保證用戶資金100%信託保障、營運不受母公司官司影響，但市場信心明顯動搖，除了民眾逃難，大型電商平台都陸續切割，。根據蝦皮表示，因目前並未接獲主管機關或第三方金流夥伴針對此事件的相關通知，平台支付機制運作一切正常，將持續密切關注後續情況，有任何資訊更新，蝦皮皆會第一時間向用戶說明，並致力維護用戶權益與平台交易穩定。