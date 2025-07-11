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美國職棒大聯盟（MLB）坦帕灣光芒隊今（11）日作客波士頓紅襪，雖然最終3：4遭逆轉吞敗，但韓籍球星金河成在此戰迎來轉隊後首轟，一棒轟出芬威球場著名的「綠色怪物」（Green Monster），點燃全場與轉播團隊情緒，為自己在新東家寫下重要里程碑。金河成擔任此役先發游擊手，在第四局上半面對紅襪投手Walker Buehler站上打擊區，在兩好一壞情況下鎖定時速88.9英哩（約143公里）的滑球，將球轟向左外野，直接飛越綠色怪物牆，帶有兩分打點，也是個人自去年8月17日以來、睽違328天的首轟。當時他仍效力聖地牙哥教士，面對科羅拉多洛磯敲出全壘打。轉播單位當下興奮高喊：「金河成這一球飛向綠色怪物...飛過去了！金河成敲出他在坦帕灣首轟！」球評讚金河成選球耐心佳、擊球策略奏效，用球棒向全場球迷自我介紹。金河成去年在教士隊迎接合約年並繳出佳績，卻在8月19日對洛磯滑壘時右肩受傷，經診斷為肩盂撕裂，並由運動醫學名醫Dr.Neil ElAttrache執刀修復，提早結束球季。休賽季金河成轉隊，在今年1月30日與光芒簽下總值2年2900萬美元的合約，含2026年球團選擇權與跳脫條款，同時附帶激勵獎金，成為球隊目前年薪最高球員，並在隊史排名第5高。歷經手術與復健後，金河成終於在7月5日對雙城完成坦帕灣初登場，單場3打數1安、另有1次盜壘，但隨後因盜壘時腿部抽筋缺陣3天，直到7月9日復出後連兩戰皆有安打演出，並於本場貢獻轉隊後首轟，大聯盟即將進入下半季，金河成的成績也牽動光芒能否殺進季後賽。