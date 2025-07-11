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台中一對姊弟因為土地買賣糾紛對簿公堂，姐姐不滿弟弟告她，在開庭時對弟弟的委任律師施暴、辱罵，還嗆聲「殺律師開直播」，3名被害律師都是女性，已決定提告反擊，台中律師公會對此聲明譴責暴力，呼籲維護律師執業的尊嚴。攻擊律師的林姓女子，原本與弟弟共同持有土地，7年前配合弟弟調度資金設定抵押，事後卻將土地賣掉；弟弟提告追討一審勝訴，獲判348萬元。林姓女子在一審期間就攻擊弟弟的律師，第一位受害女律師差點被林姓女子打巴掌，第二位女律師在法院外面遭到林姓女子跟蹤推打，還潑灑不明液體；二審期間林姓女子對第三名受害女律師飆罵不雅字眼，並恐嚇「殺掉律師直播」。台中市律師公會理事長吳中和表示，已指派秘書長向受害律師表達慰問，強調律師在執業過程中不應遭受任何形式的暴力威脅；過去台灣也曾發生律師於法院周邊遭攻擊致死憾事，絕不能再讓類似事件重演。律師出庭遭攻擊，也引起司法院關切，對此聲明律師依法執行職務應受到尊重與保護，司法院將責成各法院強化對司法從業人員的人身安全保護措施，建立快速反應機制，及時處理安全威脅事件，並加強法院及相關場所的安全設施與巡邏。同時亦會促請各法官善用訴訟指揮權限，維護法庭之安全與秩序，確保司法從業人員均能在安全無虞的環境中無畏無懼的履行職責。