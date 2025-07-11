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▲南投縣信義鄉明德村保甲林野溪發生土石流災情。（圖／行政院提供，2025.07.11）

▲颱風後南投縣香蕉作物倒伏嚴重，卓榮泰了解農民心聲。（圖／行政院提供，2025.07.11）

行政院長卓榮泰今天到南投、彰化視察土石流、沿海淹水災情及農損，他表示南投這次災損沒以往嚴重，應是先期工程發揮相當效果，未來將編列千億以上跨年度預算，進行系統性治水的源頭改進工程，目前立委們能支持。丹娜絲颱風為中南部帶來嚴重災害，卓榮泰今（11）日訪視南投、彰化，上午首站視察南投縣信義鄉明德村保甲林野溪土石流災情，立委游顥、羅美玲也陪同。他表示中央去年在南投農路、水土保持的改善編了26.3億經費，這次南投的災情較輕微，應是及時發揮了效果。雖然保甲林野溪整治工作因用地取得問題延誤，防砂壩等臨時性安全工作仍要進行，才能確保民眾安全。縣長許淑華認為，中央雖編列很多治水防災預算，但以往主要著重都會地區，希望院長考量南投位處山區，治山防災更重要，透過農村水保分署等單位進行專案整治工程，從源頭改善，就能保障山區及下游民眾的安全。卓榮泰說，中央過去進行8800億元前瞻基礎建設，經濟部還需做源頭改進的工程，未來千億元以上跨年度大預算，主要著重在逕流分擔、分流管制及在地治洪等，從根源做有效改善，更需要立法委員們共同支持來完成。他表示這次颱風雖然沿海災損比較多，但行政院不會只看沿海地區，因為他知道每次地震颱風來襲，山區有更多國人同胞感到驚慌，希大家對政府有更多的耐心、信賴，讓未來的系統整治工程，對天災產生更好的防治效果。