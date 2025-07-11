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美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）洛杉磯道奇世界巨星大谷翔平，自6月中重拾二刀流身分後，投球表現逐步上軌道，但打擊卻相對低落，近11場出賽僅敲出6安打，其中擔任先發投手時的首打席更是5打數無安打，數據曝光後ESPN專文分析他的狀況，表示從大傷回歸後要維持二刀流出賽的負荷很大，大谷應該也還在逐步適應體能調整。大谷2023年進行生涯第2次的TJ手術，6月中旬展開復健賽階段，由於他仍是道奇最重要的打者，不可能下放大谷讓他到小聯盟投球，因此最後研擬出把例行賽當作復健賽來進行的模式，目前大谷出賽5場，主投8局僅丟1分、被敲4安打、1保送，還狂飆9K，整體表現穩定。但相比投球逐步進入狀況，大谷的打擊反而陷入低潮，自從6月28日面對皇家系列賽第2戰開始，大谷於近11場合計39打數僅敲出6安打、2轟與4分打點，打擊率也下滑至.279。大谷目前擔任先發投手5戰，道奇特別在局間放上一張椅子，讓大谷直接在投手退場後在場上更換打擊裝備，這似乎也影響到他的打擊成績，本季他二刀流出賽時的首打席合計5打數無安打，擔任投手後的隔日，打擊更是累積14打數無安打。消息曝光後，《ESPN》專文分析大谷狀況，表示他從2023年後就沒有再以二刀流身分出賽過，投手方面的工作量，目前很明顯有影響到打擊，但《ESPN》也強調，大谷有過往實績加持，加上道奇優秀的醫療、訓練團隊控管，看好他在明星賽後可以藉由短暫休息，早日習慣二刀流的出賽頻率。