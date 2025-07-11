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美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）洛杉磯道奇隊日籍球星大谷翔平本季重啟二刀流，再次展現打擊與投球的超狂實力。不過，名人堂傳奇投手John Smoltz日前在接受《Dan Patrick Show》節目專訪時直言，若大谷有一天選擇專心投球、一整年不打擊，他將成為「地球最強的投手」，這一點毫無爭議。John Smoltz是大聯盟歷史上唯一一位同時達成200勝與150次救援成功紀錄的傳奇投手。當主持人詢問是否能讓大谷轉任牛棚、甚至擔任終結者時，Smoltz根據自己過往經驗表示：「大家都以為我轉去牛棚比較簡單，但其實對手肘負擔更大。因為你必須隨時準備好上場，熱身時間非常緊迫。」Smoltz進一步分析，如果讓大谷擔任終結者，會面臨很實際的挑戰，「如果要讓他在第九局登板，那他該在什麼時候熱身？畢竟他很有可能在八局下或九局上還要上場打擊。」拋開終結者角色的討論，Smoltz提出一個他認為更具實現可能的假設：「如果有一天大谷放棄打擊，只專心當投手一整年，那他會是這個地球上最強的投手，毫無疑問，沒有任何爭論空間。」但他也補充，這只是理論上的推論，或許永遠也不會發生，因為大谷在打擊端同樣具備不可忽視的破壞力。Smoltz也點名另一位強投Jacob deGrom作為例子。他表示：「deGrom在健康的時候就是聯盟最強投手之一。儘管他當年在國聯還必須打擊，但只要是專任投手，就不用分心準備打擊練習、研究對方投手的球探報告等雜事。」這些任務對於打投二刀流的大谷而言無疑是額外負擔，相較之下，單純投球的工作量與壓力其實更為單一。