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日本關東地區10日降下破紀錄的大暴雨，橫濱街頭有下水道井蓋噴水，衝破柏油路面，澀谷等車站也出現嚴重漏雨。多地大眾交通也都受到影響。綜合富士新聞網、NHK報導，受梅雨鋒面影響，關東地區多地10日傍晚發生破紀錄大雨，群馬、埼玉、東京、神奈川等地單小時雨量破100毫米以上。日本氣象廳指出，根據雷達回波圖，在當地時間晚間7點的1小時降雨量，東京都杉並區高達120毫米，目黑區和世田谷區的100毫米已打破當地紀錄。橫濱迄當地晚間7點40分的1小時降雨量100毫米，也打破當地紀錄。重要交通樞紐澀谷站十字路口附近，一條位於鐵道高架下的道路，由於結構類似地下道，遭到積水淹沒。西武新宿站、澀谷站等多個車站，都出現漏雨、淹水狀況。神奈川縣橫濱市也遭大雨侵襲，港北區道路上的人孔蓋噴出數公尺高的強力水柱，柏油路面都被水流沖垮，碎片還擊中附近車輛和行人。東京目黑區的人孔蓋也噴出約1公尺高的水柱。雷雨天氣也連帶影響東京交通，羽田機場傍晚6時半左右暫停地面作業1小時，32個航班被取消。東海道新幹線車輛最長延遲51分鐘，影響約5.1萬人。流經品川區和目黑區的目黑川，水位一度超過警戒線，東京都政府和氣象廳皆一度發布警報，當地晚間8點45分才解除。