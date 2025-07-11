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3263萬人

🟡2025年電子支付使用人數排行

▲一卡通票證用戶達694.1萬人，自2024年起一舉超越街口支付，登上使用人數排行榜首。（圖／一卡通公司提供）

▲街口支付用戶達681萬人，持續為市場主要競爭者。（圖／官方提供）

▲全聯旗下電支品牌的全支付，用戶數已達600.5萬，成長潛力受到關注。（圖／記者鍾怡婷攝）

為何LINE Pay沒入榜？關鍵曝光：今年將升級

▲LINE Pay 目前屬於「第三方支付」業者，尚未取得金管會核發的電子支付執照，故未被納入金管會統計。(圖／官方提供)

行動支付與電子支付差在哪？

使用手機等裝置付款

而可「開戶、儲值、轉帳、支付」

知名電子支付品牌「街口支付」近日捲入查封風波，原因是母公司「街口金融科技」在2023年以36億元出售40%股權給泰山企業，遭法院判決交易無效，須返還款項，台北地方法院並准許假執行，昨（10）日實施總公司查封，衝擊市場觀感，引發使用者憂慮。從金管會統計來看，台灣人平均擁有1.28個電子支付帳戶，非現金支付已成主流，而目前使用人數最多的電支品牌，竟已不是街口支付，冠軍早變成一卡通票證（iPASS MONEY）。根據金管會數據，截至2025年5月，，目前台灣共計有9家專營電子支付機構及20家兼營電子支付機構（含銀行及中華郵政股份有限公司），顯示民眾對電子支付接受度持續提高。電子支付以使用人數來說，一卡通票證用戶達694.1萬人，自2024年起一舉超越街口支付，登上使用人數排行榜首，成為新一代電子支付人氣王。街口支付用戶以681萬人緊追在後，雖降至第2，但用戶規模依然龐大，持續為市場主要競爭者。身為全聯旗下電支品牌的全支付，用戶數已達600.5萬，仰賴通路優勢快速擴張，成長潛力受到關注。作為國民交通卡，悠遊卡擁有359.5萬名電子支付用戶，日常消費便利性高。玉山銀行電支帳戶用戶有293.1萬，可支援綁定銀行帳戶、信用卡及電子支付帳戶餘額付款，深受年輕族群喜愛。不少人好奇，市佔率頗高的 LINE Pay 為何缺席榜單？原因出在身份分類。，依規定只要第三方支付業者每日代收付金額平均超過20億元，就需申請電子支付執照，接受金融監理。，屆時將在電子支付市場帶來巨大衝擊。雖然行動支付與電子支付同為非現金支付方式，但仍有明顯差異。簡單來說，，如Apple Pay、LINE Pay、台灣Pay；，如街口支付、全支付、全盈+PAY、一卡通MONEY等。