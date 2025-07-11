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國民黨基隆黨部幽靈連署案今（11）日偵查終結，基隆地檢署依選罷法、偽造文書、個人資料保護法等罪嫌，起訴前國民黨基隆市黨部主委吳國勝、前基隆市民政處長張淵翔、張之豪案領銜人游正義、鄭文婷案領銜人紀文荃等7人。檢方起訴指出，國民黨以「基隆市公共事務學會」名義，發起罷免鄭文婷、張之豪後，檢調偵辦提議人名冊涉嫌偽造文書，經發動搜索、約談後，懷疑張淵翔等人，涉嫌非法透過戶政系統擅查民眾個資助罷免，檢察官4月28日發動搜索約談，並向法院聲押張淵翔、吳國勝獲准。基隆地檢署今日偵查終結，依個人資料保護法及偽造文書等罪嫌，起訴基隆市政府前民政處長張淵翔、國民黨基隆市黨部前主委吳國勝、仁愛區服務處主任張金發、罷免鄭文婷案領銜人紀文荃、罷免張之豪案領銜人游正義、基隆市中正區戶政事務所前主任江鑒育、課員林信宏等7人。其中，張淵翔、紀文荃2人因為飾詞狡辯、態度不佳，檢察官請求法院從重量刑。至於基隆市黨部總幹事蕭壯峰、暖暖區服務處主任李貞儀、中山區服務處主任張志鴻、中正區服務處主任郭建芳、七堵服務處主任鄭芝庭、安樂區戶政事務所前主任林芬芸，安樂戶政事務所資深戶籍員吳慧貞等七人犯行明確，但考量7人非核心指揮角色，且案發後坦承犯行，將他們緩起訴2年。