我是廣告 請繼續往下閱讀

美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）紐約洋基今（11）日面對西雅圖水手，上演64年來第2次的驚天大逆襲，水手重砲捕手Cal Raleigh賽後接受《The Athleitc》訪問時提到關鍵，認為當家終結者Andres Munoz的投球動作遭到洋基跑者識破，每當他要投滑球時，二壘跑者就會透過大動作的手臂繞圈來提醒打者，外媒Brendan Kuty也曝光轉播視角，佐證Raleigh說的這件事屬實。洋基本戰遭到水手先發Bryan Woo封鎖，前7局都沒有敲出安打，還以5分落後，但8局馬上反攻拿到3分，關鍵第9局則狙擊Munoz，靠單局3安打、1保送打回追平分，最後再由主砲Aaron Judge高飛犧牲打贏球。Raleigh賽後難掩失望地說，他觀察到他們的配球已經被洋基看破手腳，每當Munoz要投出滑球的瞬間，洋基二壘跑者就會大動作用手臂繞圈來提醒打者，因此他的招牌滑球本戰難以製造揮空，造成壞球數偏多。「當他（Munoz）面臨二壘有跑者時，投球策略被破解了。這真的很明顯，洋基跑者用大動作提醒打者，他們根本沒在『藏』。」但Raleigh也提到，他認為這就是比賽的一部分，應該在這個系列賽之初就發現這件事，才不會每當關鍵時刻就陷入嚴重劣勢。Raleigh也透露，他曾經試著用小動作來提醒Munoz這件事，但他也不想讓Munoz因此分心，他因而選擇保持原有節奏去對決，只是最終結果不盡人意。「我試著讓他不要分心，但顯然結果並不好，這是我們接下來幾年要一起解決的問題。