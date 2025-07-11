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▲舊金山巨人隊對於本季結束後的補強計畫早已展開布局，重點之一就是瞄準兩位日本大物內野手：岡本和真與村上宗隆。（圖／日本隊官網）

▲效力於養樂多的村上宗隆在2022年寫下日本人單季最多56轟的紀錄，若於今冬如預期挑戰大聯盟，將成為日籍野手中最炙手可熱的自由球員。（圖／美聯社／達志影像）

隨著美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）球季邁入下半段，國聯西區第二的舊金山巨人隊正積極追趕擁有大谷翔平與山本由伸的宿敵洛杉磯道奇隊。而根據《The Athletic》報導，巨人隊正考慮在本季結束後網羅日籍強打手岡本和真或「村神」村上宗隆，盼以日本重砲補強打線，進一步與道奇抗衡。儘管巨人隊6月才震撼交易自紅襪換來主砲Rafael Devers，但球隊編成本部長Buster Posey坦言：「雖然我對現有陣容感到滿意，但季中交易仍會以補強投手為優先。」不過，《The Athletic》指出，球隊對於本季結束後的補強計畫早已展開布局，重點之一就是瞄準兩位日本大物內野手：岡本和真與村上宗隆。Posey在今年4月曾親赴日本與多位日職人士會面，根據報導，他關注的第一人選是巨人隊主砲岡本和真。岡本於2023年WBC冠軍戰轟出全壘打，讓美國球迷留下深刻印象，其長打火力與穩定性極具吸引力。另一位備受矚目的選項是效力於養樂多的村上宗隆。報導指出，村上在2022年寫下日本人單季最多56轟的紀錄，若於今冬如預期挑戰大聯盟，將成為日籍野手中最炙手可熱的自由球員。不過，由於本季初因傷延後出賽，目前狀況仍待觀察。雖然過去幾年，巨人隊曾先後追求鈴木誠也、大谷翔平與山本由伸皆未果，但總經理Zack Minasian與Posey皆認為「拓展日本市場的努力必須持續」。此番再次鎖定日籍強打，也顯示球團在補強火力上不願落居人後。若岡本或村上最終加盟巨人，無疑將使國聯西區戰局更加白熱化，也讓與道奇的傳統對抗戰火再升溫。未來日本球星是否再度登陸舊金山，值得持續關注。