美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）洛杉磯道奇隊近期陷入嚴重低潮，從季初氣勢如虹，到現在陷入連敗泥沼，「從天堂到地獄」可謂最貼切的形容。根據日本媒體八木遊分析，大谷翔平回歸投手，可能是球隊噩夢的開始，因為大谷負擔加重，不僅影響到自己的打擊，而且他目前投不了長局數，也加深了牛棚負擔。

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道奇在7月3日（美國時間）大勝白襪後戰績高達24場勝差，在國聯西區遙遙領先。當時領先第二名舊金山巨人隊多達9場，幾乎宣告分區封王在望。然而接下來對上勁敵太空人隊的三連戰，道奇不僅以1：18慘敗揭開序幕，更遭到橫掃，接著又被釀酒人3連勝，導致6連敗後分區領先優勢瞬間縮水至5場。

▲名人堂投手John Smoltz針對大谷的「二刀流」未來發表看法。他直言：「如果大谷翔平能再為道奇撐3年，那就已經是奇蹟般的成就。」（圖／美聯社／達志影像）
▲道奇這波低潮最嚴重的問題出在打線，道奇在近6場比賽只拿下10分，得點圈打擊率僅.114（35打數4安打）（圖／美聯社／達志影像）
打線熄火　得點圈打擊率僅1成1

這波低潮最嚴重的問題出在打線，道奇在近6場比賽只拿下10分，得點圈打擊率僅.114（35打數4安打），長期陷入無法適時串聯攻勢的困境。即便投手方面有格拉斯諾（Tyler Glasnow）歸隊好投，但整體戰力仍顯低迷。

道奇隊引以為傲的「MVP」打線近期發揮低迷，不只是大谷翔平火力有所下滑，Mookie Betts和Freddie Freeman的表現也不理想，這導致球隊在適時一擊上有所欠缺。

▲道奇教頭Dave Roberts擔任國聯明星隊總教練。
▲道奇隊引以為傲的「MVP」打線近期發揮低迷，不只是大谷翔平火力有所下滑，Mookie Betts和Freddie Freeman的表現也不理想。（圖／美聯社／達志影像）
大谷疲態盡顯　二刀流讓他與牛棚皆吃不消

八木遊指出，大谷翔平自6月中旬重啟二刀流後，先發4場投球皆不超過2局，雖表現不俗（總失分僅1分），但這也導致牛棚需負擔每場剩餘至少7局。原本因先發傷兵而已疲勞過度的中繼投手群，近6戰防禦率高達7.92，形成惡性循環。

此外，大谷在打擊上的表現也因體能消耗而明顯下滑。自首度登板後的22場比賽中，打擊率僅2成13，僅擊出6轟17打點，OPS為.851，與季初相比明顯失色。

▲道奇挑戰世界大賽二連霸，大谷翔平復出轉任開局投手，採假先發模式出賽，目的可能是為了複製WBC決賽守護神模式成為關鍵王牌。（圖／美聯社／達志影像）
▲大谷翔平自6月中旬重啟二刀流後，先發4場投球皆不超過2局，雖表現不俗（總失分僅1分），但這也導致牛棚需負擔每場剩餘至少7局。（圖／美聯社／達志影像）
三大核心打者齊陷低潮

除了大谷外，Mookie Betts、Freddie Freeman與Teoscar Hernández等主力打者也集體陷入低潮。Betts在7月打擊率僅2成19，Freeman連續2個月的單月打擊率僅2成，Hernández得點圈打擊率則從5月的4成暴跌至6月後的.094，進攻力大幅下降。

這三位球星皆已步入或接近生涯後段，年齡與疲勞累積使得輪休變得重要。然而，由於大谷固定佔據DH位置，他們多數時間仍須守備，缺乏喘息機會。

▲Freeman出發前被問到與去年教士隊在首爾的首場系列賽相比，Freeman其中一句話：「這將比在韓國精彩10倍」，惹得韓媒不太開心。（圖／美聯社／達志影像）
▲除了大谷外，Mookie Betts、Freddie Freeman與Teoscar Hernández等主力打者也集體陷入低潮。Betts在7月打擊率僅2成19，Freeman連續2個月的單月打擊率僅2成（圖／美聯社／達志影像）
再戰巨人　大谷登板被寄予激勵期望

道奇將於7月11日起迎戰國聯西區第二名巨人隊的三連戰，兩強正面對決，將影響分區排名走勢。大谷預計在第二戰先發，預計投2至3局。球隊期盼他不僅能在投手丘上提供貢獻，也為低迷的團隊注入活力。

隨後道奇將迎來明星週休兵期，未入選球員能趁機休整，調整狀態迎接關鍵的後半賽季。如何讓大谷、核心打者與牛棚重新找回平衡，將成為球隊能否重返榮耀的關鍵課題。


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