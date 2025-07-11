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國民黨團今（11）日決議，處理「強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」草案，除了支持國土韌性的1500億元預算外，並納入普發現金1萬元，但對撥補台電1000億元予以保留，全案預計下午5點開始表決三讀。對此，民進黨立委郭國文喊話，請藍白懸崖勒馬，不要把災民的救命錢普發出去！郭國文表示，普發現金要2350億，只要其中的1%就不知道能協助多少台南災民了，藍白原先說，要等川普宣布關稅後才要通過特別條例，結果今天突襲說要三讀，甚至堅持要普發現金。他無奈大嘆，國家資源就有限了，不懂為什麼要花2350億普發現金，不要說10%的235億，光是23.5億對災民也是相當大的幫助，難道不能把資源給需要的人嗎？郭國文續指，更令人生氣的是，原先他跟林俊憲已經擬好修正動議，希望這次特別條例預算當中，可以新增「災後整建」項目，讓行政單位可以透過這個特別條例編列協助災民的預算。修正動議都擬好了，還在跟行政院溝通，結果就被藍白突襲要三讀，來不及提案了。​「藍白就是認為這次天災都不關他們的事，只會說風涼話，嘲笑台電停電、嘲笑路上滿滿的,廢棄物、嘲笑沒有投票給他們的台南人。」郭國文強調，當他們在協調物資、協助清理廢棄物、支援通訊與電力時，謝龍介人呢？跑到廟前面直播就叫勘災？還發文嘲諷台南部分區域沒有網路，這就是國民黨要選台南市長人的心態，只會看不起台南人民。