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新北市新莊區天泉二街某民宅內今（11）日上午10時許發生一起家暴案，一名45歲吳姓男子疑似酒後向64歲母親要錢不成，2人爆發口角衝突，吳男拿家裡的檳榔刀砍傷母親右手臂，鄰居聽見爭執即報案，員警迅速趕抵逮捕兒子，整起事件發生的原因還待警方後續調查釐清。新北新莊警分局丹鳳所10時44分接獲電話報案，報案人稱新莊區天泉二街有人砸東西妨害安寧，即通報線上警網趕赴現場，員警到場發現住戶大門關閉，隔門聽聞有女子哀號聲，便通報消防人員到場協助，經多次告知開門未果，考量屋內有人受傷情況急迫，現場由警消強力破門進入。據了解，這起傷害案發生的原因是吳男喝酒後，要向母親要錢被拒絕，2人口爭執後，吳男情緒失控拿家裡的檳榔刀揮舞砍傷媽媽的右手臂，並將大門反鎖，警方及消防隊獲報趕抵現場，救出遭挾持受傷的吳母，並由救護車將吳母送醫救治，所幸吳母到院後經縫合治療並沒有生命危險，待治療完畢後警方將帶回丹鳳所製作傷害案警詢筆錄，並申請緊急保護令，吳男訊後則移送新北地檢署偵辦。