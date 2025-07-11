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▲HESCO防禦工事架設。（圖／記者呂炯昌攝，2025.07.11）

▲漢光41號演習第3天，第三作戰區透過鐵絲拒馬與「HESCO防禦工事」模擬阻絕共軍進犯桃園機場。（圖／記者呂炯昌攝，2025.07.11）

過去國軍操演設置沙包掩體相當耗費人力。國軍官兵部署阻絕設施有了更省時、省力方案，國軍向美國採購的「艾斯科（HESCO）防禦工事」在今（11）日漢光41號演習中首度曝光，模擬阻絕共軍佔領桃園國際機場。1990年代問世的「HESCO防禦工事」是美軍在2001年阿富汗戰爭、2003年伊拉克戰爭普遍使用該設施。根據HESCO公司官網指出，這款軍用掩體採用扁平包裝，展開成方形箱狀物後即可填充砂石，只要2名官兵搭配1台機具，即可在20分鐘搭建一堵10公尺的牆壁，若使用傳統沙包堆疊，大約需要8個人、耗時8小時才能完工。簡而言之，「HESCO防禦工事」模組化特性，能大幅減少官兵負荷、強化防禦工事建置效率。國軍漢光41號演習自9日至18日展開為期10天9夜的實兵演練。陸軍第三作戰區今日在桃園國際機場周邊的竹圍漁港彩虹橋、機場聯外道路架設鐵絲拒馬、消波塊與「HESCO防禦工事」，模擬阻止共軍從海灘登陸，阻絕聯往機場道路。除了桃園地區外，今年漢光演習仍選定連結台北市萬華區、新北市板橋區的萬板大橋，實施「實兵、不實彈」的相關演練，今年「全線封鎖」連結台北、新北的萬板大橋，並且也將出動「HESCO）防禦工事」強化建置效率。