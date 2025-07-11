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去年5月11日南投中寮鄉一處露營區，42歲謝姓老闆因不滿張姓員工工作態度，深夜夥同何姓、許姓、徐姓3名員工對張男動用私刑教訓，甚至用美工刀刺、火燒生殖器等，4人事後還撥打119謊稱有人跌倒請求救護，最終張男傷重不治。今（11）日南投地院一審判決出爐，依傷害致死罪判謝姓老闆徒刑14年6月，何男等3人則被判14年到11年6月不等徒刑。據了解，謝姓老闆因不滿張姓員工，遂夥同何姓、許姓、徐姓3名員工，將張男叫到露營區的福利社教訓，4人痛毆毒打張男，還用電鑽、鐵椅、塑膠椅、粗細水管、掃把、拖把等10多種器物當刑具，將張男毆打致昏迷，4人見狀，一度以為張男裝死，竟用美工刀、鹽巴、火燒生殖器。直到張男倒臥在地一動不動，眾人才驚覺打死人，嚇得連忙輪番替張男CPR，但已為時已晚，到了13日才由其中1人撥打119，謊稱有人摔倒請求救護，但警消到場，張男已明顯死亡。去年10月間，南投地檢署偵結，依殺人罪起訴謝男等4人。11日，南投地院一審出爐，法官認為，4人手段兇殘且心態甚為殘忍，因此依傷害致死罪，判謝姓老闆14年6月，何姓、許姓和徐姓員工各判刑14年、12年6月、11年6月，全案可上訴。