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嘉義市培元里蔡姓里長今（11）日中午12時許驚傳在家中身亡，被剛回家的太太與女兒發現時已經失去呼吸心跳，緊急送醫搶救仍宣告不治，享壽60歲。據悉，他已經連任4屆里長，還曾榮獲內政部特優里長，在網路寫專欄、出書，匯聚各界愛心濟貧，意外前一晚還在討論颱風後的樹木清運，一切看似正常，如今卻傳出噩耗，令人震驚。對此，市長黃敏惠痛感不捨，發文寫下：里長任務結束了。據了解，2018年蔡姓里長榮獲「內政部績優里長」，和當地里民互動良好，時常關心大小事，是大家心中的「傳奇里長伯」。其他里長談起他，無不豎起大拇指，在大家心目中，他幽默風趣、極富熱心、處事圓滑，事發前一晚還傳訊息討論風災後清理里內的樹木，未料卻傳出死訊，讓許多人難以置信，也為失去這樣一位好里長感到惋惜。據悉，蔡姓里長是政大新聞系畢業，曾擔任中國日報、蘋果日報第一線記者，後來因為工作壓力大，返鄉參選培元里長，當選後還出版了「菜鳥里長日記」、「這些事，里長管定了」2本書，描述擔任里長遇到的各種事物，甚至在網路開設「蔡里長」專欄，分享平日服務的點滴和社會觀察，網路點閱率一度突破80萬人。嘉義市長黃敏惠也在臉書發文：「痛感不捨，里長任務結束了」，提到蔡坤龍已連任4屆里長，更曾榮獲內政部特優里長；生前的著作《這些事，里長管定了》是她感動推薦的書，仍在書架上，除了哀悼也懇請家屬節哀，更要所有救災第一線的嘉義市里長們，懇請保重身體。