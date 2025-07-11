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本月7日上午南投竹山鎮一名50歲身心障礙男子，外出幫臥病在床的父親買早餐，卻失聯未歸，警方獲報展開追查，透過路口監視影像協尋未果，委請消防隊找尋，今（11）日於溪邊一處水池尋獲男子遺體，疑似不慎掉落溺斃，將由檢方相驗釐清死因。據了解，男子有言語等身心障礙，每天早上都會外出幫父親到超商買早餐。7日上午，男子外出卻未歸，警方獲報展開協尋，根據監視器畫面找尋男子，最後被目擊在竹山鯉南路的商店逗留，隨後往田子里方向移動，之後就失去蹤影。警方擴大追查，但近日竹山遭颱風暴雨襲擊，為加快搜救，今請求消防隊協助搜索，最終於溪邊一處水池，發現失聯多日的男子，撈上岸已明顯死亡，將交由家屬處理後續事宜。搜救人員表示，上午兵分兩路，一路往男子住家附近，另一路前往過溪溪邊搜索，近午有義消沿著溪邊尋找時，於一處水池察覺異狀，上前查看就是該名失蹤男子，拉上岸後已明顯死亡，交由檢警與家屬處理後續事宜。