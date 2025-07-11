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美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）芝加哥小熊新生代球星「PCA」Pete Crow-Armstrong今（11）日面對雙城扛出雙響炮、3分打點，率隊8：1輕鬆勝出，他成為大聯盟史上第3位，在明星賽前就累積「25轟＋25盜」的球員，上一位已經要追溯到38年前，另根據月初的國聯年度MVP預測中，PCA也從大谷翔平手中搶下2張第一名選票，成為大谷蟬聯國聯MVP的最大競爭者。PCA本季正式坐穩小熊先發中外野一席，迎來破繭而出一年，開季表現相當火燙，且始終能保持健康，目前出賽92場累積25轟、27盜，成為大聯盟史上第3位在明星賽前，就累積「25轟＋25盜」的球員，之前2位分別是1973年的Bobby Bonds與1987年的Eric Davis。PCA賽後打擊率上升至.271、25轟、70分打點、27盜，且守備範圍廣、落點預測又準確，在防守方面也累積不少勝利貢獻值，根據7月2日大聯盟官網公布的國聯年度MVP票選預測，大谷翔平雖拿下39張第一名選票，但PCA也從中搶到3票，根據《Baseball Reference》進階數據統計，PCA在fWAR（勝利貢獻值）甚至比大谷翔平還高。此外，年僅23歲的PCA也靠著搞怪的造型、場上的拚勁，成為小熊隊當紅炸子雞，本季首度獲選進入明星賽，外界也很好奇他會搞出什麼花樣跟造型，來出席一年一度的盛會。