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▲Alcaraz本季已收下5冠、戰績為48勝5敗，暫居年終總決賽積分榜首，即使未奪溫網冠軍，仍有望問鼎年終世界球王。（圖／路透／達志影像）

2025年溫布頓網球錦標賽男單四強戰，衛冕冠軍Carlos Alcaraz展現「草地王者」風範，他以6：4、5：7、6：3、7：6(6)力退美國好手Taylor Fritz，連續3年闖進決賽，將挑戰溫網3連霸，並有機會追平傳奇名將Björn Borg於1978至1980年間達成的「法網、溫網」連續兩年雙冠紀錄。此戰在陽光普照的中央球場進行，Alcaraz發揮穩健，全場第一發得分率高達88%。儘管第二盤狀態稍有起伏，遭Fritz扳平盤數，但第三盤他即時找回節奏，以底線強度與靈活變化重新掌握主導。第四盤進入搶七時Alcaraz一度以4：6落後，但他連拿四分，化解兩個盤末點，完成關鍵逆轉，耗時2小時48分鐘鎖定勝局。Alcaraz賽後談到逆轉時表示：「我告訴自己要專注每一分，即便落後也不放棄，這正是我最喜歡的比賽節奏與挑戰。」Alcaraz將在決賽迎戰世界球王Jannik Sinner或七屆溫網冠軍Novak Djokovic，這也可能再現去年與前年決賽的經典對決。若對上Sinner，雙方近期最具代表性的對戰是上月法網決賽，當時Alcaraz在歷經5小時29分鐘大戰中上演逆轉，並將對戰紀錄拉開至8勝4敗。若再度碰上Djokovic，將是兩人連三年於溫布頓決賽正面交鋒。儘管Alcaraz在草地賽場已連勝兩次，但整體對戰成績仍以3勝5敗略居下風。Alcaraz本季至今已奪下法網、羅馬、蒙地卡羅、鹿特丹與女王盃5座冠軍，戰績為48勝5敗，為目前ATP巡迴賽勝場最多的球員。他目前在PIF ATP年終總決賽積分榜以2,660分領先Sinner，即使本屆無法奪冠登頂世界第一，年終世界球王的機率依然濃厚。自首輪面對Fabio Fognini時一度陷入苦戰後，Alcaraz狀態逐漸回升，先後淘汰Andrey Rublev與地主選手Cameron Norrie，進入決賽前已調整至巔峰狀態。草地首度交手就戰勝Fritz，也讓雙方對戰紀錄擴大至3勝0敗。Alcaraz在中央球場的這場勝利也吸引許多名流觀戰，包括Leonardo DiCaprio、Rami Malek、Benedict Cumberbatch、Tom Ford與Anna Wintour皆到場見證這位22歲西班牙天才球星再度叩關王座，挑戰連霸歷史關卡。