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2025年溫布頓網球錦標賽男單四強戰，世界球王Jannik Sinner僅花1小時55分鐘就完成比賽，以6：3、6：3、6：4直落三盤擊敗帶傷出戰的Novak Djokovic，生涯首度闖進溫網決賽，並將與Carlos Alcaraz再度於大滿貫決賽碰頭，續寫當今男子網壇最強對決，同時這位義大利世界球王完成四大滿貫決賽「大滿貫拼圖」，成為公開賽年代第11位達成此壯舉的男單球員。Djokovic在八強對戰Flavio Cobolli時於最後一局滑倒，導致左大腿受傷。賽前他也取消賽練習，而在本場比賽中，他的橫移能力明顯受限，對於被拉出場外的球無法正常回防。儘管38歲的Djokovic於第二盤結束後接受左腿治療，並在第三盤開局連拿三局取得3：0領先，但無法維持攻勢。Sinner連下5局逆轉，Djokovic雖在第九局救下兩個賽末點苦撐到4：5，最終仍擋不住Sinner吞下敗仗。這場勝利讓Sinner對戰Djokovic的ATP對戰紀錄推進至5連勝，當中包含3場大滿貫四強勝利，分別是2024年澳網、2025年法網與本屆溫布頓。Sinner本屆溫布頓也歷經起伏，第四輪對戰Grigor Dimitrov時一度滑倒受傷，所幸傷勢無礙，後續對上Ben Shelton與本場對戰Djokovic都打出高水準表現，狀態持續回穩。決賽Sinner將再度對上Carlos Alcaraz，這是兩人連續第二場大滿貫決賽交手，上個月在法網，Sinner錯失3個冠軍點，最終在一場長達5小時29分鐘的史詩級對決中落敗，無緣生涯首座紅土冠軍。目前兩人對戰紀錄Alcaraz以8勝4敗佔優勢，且已連贏5場。但在草地對戰方面，唯一一次交手是2022年溫布頓第四輪，當時Sinner擊敗Alcaraz。Alcaraz已是溫布頓兩屆衛冕冠軍，正尋求三連霸，而Sinner則要爭奪生涯首座溫網冠軍。