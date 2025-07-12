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2023年11月，一位隕石獵人在非洲尼日偏遠的阿加德茲地區（Agadez），發現了一塊來自火星的隕石，這塊隕石近日由蘇富比（Sotheby's）展出，並預計本月16日在紐約拍賣，價值上看400萬美元，折合新台幣破億。綜合外媒報導，這塊火星隕石被命名為「NWA 16788」，重24.5公斤，是已知火星隕石中體積最大。據統計，目前地球上超過7.7萬塊已登記隕石中，只有約400塊來自火星，能如此完整保存的更是罕見。蘇富比表示，這塊石頭可能是火星表面受小行星撞擊後跌出，歷經遙遠旅程後，墜落在非洲的撒哈拉沙漠，「NWA 16788」狀態良好，化學與物理結構完整，讓它在拍賣市場上格外吸睛。報導提到，這塊隕石的內部有許多不尋常的地質特徵，比如因撞擊高熱形成的玻璃礦物、經由劇烈摩擦產生的熔融外殼等等，都證明它歷經了一場極端又漫長的星際旅行才來到地球。蘇富比副主席暨全球科學與自然歷史主管哈頓（Cassandra Hatton）直言：「這顆隕石能夠成功穿越大氣層本身就很不可思議，更令人驚訝的是，它不是掉進海洋，而是墜落在沙漠中央，也就是它被找到的地方，還正好被一個懂得辨識它價值的人發現」，認為這將有助於人類，進一步解開火星的神秘面紗。