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台灣網球一姐謝淑薇與拉脫維亞名將「O妹」Jelena Ostapenko組成的第4種子「台拉聯軍」，在2025年溫布頓網球錦標賽女雙4強中，以7：5、6：4力退頭號種子、衛冕組合捷克好手Katerina Siniakov與美國好手Taylor Townsend，成功晉級冠軍戰。謝淑薇將力拚生涯第10座大滿貫冠軍金盃，與第5座溫網女雙冠軍頭銜。這場準決賽同時是謝淑薇與O妹的「甜蜜復仇」之戰，兩人先前在今年初的澳洲網球公開賽決賽及杜拜站都曾不敵「美捷組合」，吞下對戰二連敗。此次在溫網再度交鋒，「台拉聯軍」記取教訓，展現絕佳默契與穩定火力，終於在大滿貫舞台首度扳倒這對衛冕軍，勇闖周日的女雙冠軍賽。比賽首盤雙方互有破發，「台拉聯軍」在第11局把握機會破發成功，順勢以7：5先下一城。第2盤延續氣勢，謝淑薇與O妹首局即破發得手，第8局關鍵時刻成功化解2個破發點，最終靠著穩健發揮與對手回球出界，以6：4收下勝利，最終歷經1小時41分鐘以直落二晉級決賽。接下來的冠軍戰，「台拉聯軍」將對上比利時好手Elise Mertens與俄羅斯好手Veronika Kudermetova這對第8種子組合。值得一提的是，Mertens曾是謝淑薇的重要戰友，兩人曾在2021年合作奪得溫網女雙冠軍，2023年再攜手奪下澳網女雙金盃。如今昔日搭檔隔網對壘，頗具話題性。此外，謝淑薇目前已經擁有9座大滿貫冠軍（包括4座溫網女雙、1座法網女雙與4座混雙金盃），本屆賽事雖挑戰混雙衛冕失利，不過女雙也成為她朝第10冠邁進的唯一戰線。「百搭天后」謝淑薇已5度闖進溫網女雙決賽，且過去4次皆成功奪冠，決賽勝率百分百。此役若再度封后，將不僅刷新個人紀錄，也再一次證明她在草地與雙打賽場無可撼動的統治力。