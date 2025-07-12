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MLB美國職棒大聯盟（Major League Baseball）官方網站於今（12）日公布2025年球季前半段的球衣銷售排行榜，洛杉磯道奇的日籍二刀流球星大谷翔平再度榮登榜首，展現其無可撼動的全球人氣。根據運動周邊商品銷售巨擘《Fanatics》公司公布的最新數據，大谷的球衣自2023年以來，在美國、日本乃至全球市場，皆穩坐銷售冠軍寶座，堪稱橫掃全球棒球迷的心。《MLB.com》也高度評價這項成績，「大谷翔平的全球人氣依然攀升，他的球衣再次站上大聯盟整體銷售排行榜的頂端。自2023年起，不論在美國、日本還是世界其他地區，他的球衣一直都是最受歡迎的商品之一。」除了大谷外，紐約洋基的Aaron Judge排名第2，而道奇的兩位MVP等級球星Freddie Freeman與Mookie Betts則分別排名第3與第4，加上排名第20的Clayton Kershaw，道奇共有4名球員擠進前20，展現其作為「人氣球隊」的影響力。此外，本次球衣銷售前二十名的球員中，共有13人獲選參加今年的大聯盟明星賽，顯示場上實力與市場人氣密不可分。然而，最令球迷震撼與驕傲的，仍是大谷無與倫比的魅力。不僅在主場道奇球場，甚至在各地敵隊場館，也能見到滿場「OHTANI 17」的球衣。有日本球迷自豪地表示：「他根本是為世界和平做貢獻的存在！」、「大谷翔平根本是不同次元的存在。」網路上也湧現一波稱讚聲浪，無論是日本還是美國球迷都難掩對大谷的熱愛，「穿OHTANI 17就是一種帥」、「連美國人都瘋狂搶著穿」、「這種等級的日本選手還會再出現嗎？」大谷翔平的魅力早已超越棒球場，成為全球體壇最具代表性的人物之一。隨著他本季持續以優異表現角逐個人第3座MVP，他的影響力與話題性也持續延燒至全球各地，堪稱真正的「全球巨星」。此外，本次球衣銷售前二十名的球員中，共有13人獲選參加今年的大聯盟明星賽，顯示場上實力與市場人氣密不可分。