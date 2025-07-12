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MLB美國職棒大聯盟（Major League Baseball）洛杉磯道奇近期除了場上表現備受矚目，場邊也出現溫馨一幕。日籍投手山本由伸與本季剛加盟的南韓好手金慧成在比賽中經常並肩坐在板凳席，親密互動不斷，引發球迷與轉播鏡頭關注。兩人之間究竟聊些什麼？山本近日在韓國YouTube頻道《SomeTimes》的節目〈李榮美的MLB LIVE〉中，首度揭露答案。山本與金慧成年齡相近，分別為1998年8月與1999年1月出生，依照日本學制算是同一屆。兩人時常在比賽中親密互動，甚至互相戳肚子、開玩笑打鬧，成為道奇板凳區一道獨特的風景。山本在節目中表示：「我們年紀相仿，慧成也很常主動和我說話，所以很快就變熟了。」他補充，兩人平時聊的內容相當多元，「像是比賽中、吃飯時會聊韓國文化，還有美國、韓國、日本棒球的差異之類的話題。」不僅如此，山本也對金慧成的態度表示高度敬佩：「他真的很認真，是球隊裡最早到球場練習的人之一，大家都看在眼裡。儘管出場機會不多，他依然非常積極準備，這種態度讓我非常尊敬他。」對於兩人在板凳席上的對話內容，山本則笑說：「其實都很日常，會聊一些野球的事、日本和韓國的文化差異，還有慧成喜歡的料理、日本料理等等，就是一些輕鬆聊天啦。」這對跨國「同年好友」的互動也讓球迷看見棒球場上難得的異文化友誼。雖然來自不同國家、講不同語言，但他們用共同的運動語言與真誠交流，為道奇隊注入溫暖的團隊氛圍，也展現出體育跨越國界的魅力。