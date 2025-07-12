美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）洋基球星Aaron Judge用三次金手套級守備演出，證明他不只有棒子，也有手套。紐約洋基今(12)日以11：0痛擊芝加哥小熊，其中Judge在右外野接連完成三次關鍵接殺，其中還包括一次飛撲搶下全壘打的精彩畫面。
第1幕：跳牆搶轟 斷送Crow-Armstrong第26轟
比賽進行到第四局，小熊打者Pete Crow-Armstrong擊出一支距離右外野327英呎的深遠飛球，眼看就要飛出全壘打牆。此時身高6呎7吋（約200公分）的Judge飛身跳起，硬是在牆邊將球攔截入手套，不僅躲過一名身穿洋基球衣的觀眾伸手干擾，也直接讓Crow-Armstrong的第26轟夢碎。這位小熊新星氣得揮手咆哮，而Judge則微笑點頭致意，展現自信與風度。
第2幕：飛撲滑接 封殺Swanson安打機會
就在同一局尚未結束時，小熊打者Dansby Swanson擊出一道下墜強烈的平飛球，Judge急衝數步後以背手滑撲方式接殺，完成該局第三個出局數，也一舉澆熄小熊的攻勢火苗。這記精彩滑接再次展現他優異的腳程與判斷力。
來到第八局，Judge再次上演驚人守備秀。當時小熊在兩出局、滿球數的情況下形成攻勢，由Kyle Tucker敲出一支飛往右外野界外區邊線的長打。Judge一路衝刺至警戒區，於邊線前滑行接殺此球，將原可帶回兩分的安打生生扼殺於瞬間。
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比賽進行到第四局，小熊打者Pete Crow-Armstrong擊出一支距離右外野327英呎的深遠飛球，眼看就要飛出全壘打牆。此時身高6呎7吋（約200公分）的Judge飛身跳起，硬是在牆邊將球攔截入手套，不僅躲過一名身穿洋基球衣的觀眾伸手干擾，也直接讓Crow-Armstrong的第26轟夢碎。這位小熊新星氣得揮手咆哮，而Judge則微笑點頭致意，展現自信與風度。
第2幕：飛撲滑接 封殺Swanson安打機會
就在同一局尚未結束時，小熊打者Dansby Swanson擊出一道下墜強烈的平飛球，Judge急衝數步後以背手滑撲方式接殺，完成該局第三個出局數，也一舉澆熄小熊的攻勢火苗。這記精彩滑接再次展現他優異的腳程與判斷力。
第3幕：滿球數搶救 邊線滑接阻斷小熊得分機會
@mlbonfoxJudge’s defense on full display tonight 👀 #MLB #baseball #NewYorkYankees #Yankees #AaronJudge #Judge
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來到第八局，Judge再次上演驚人守備秀。當時小熊在兩出局、滿球數的情況下形成攻勢，由Kyle Tucker敲出一支飛往右外野界外區邊線的長打。Judge一路衝刺至警戒區，於邊線前滑行接殺此球，將原可帶回兩分的安打生生扼殺於瞬間。