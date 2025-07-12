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立法院三讀通過「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」，主張刪除千億元台電補助、實行普發現金1萬元，並放行國土韌性預算1500億，總計規模5450億，並預計今年10月底前普發現金1萬元。但政治工作者周軒質疑，這筆錢是需要舉債，國民黨沒有經過我們同意，逕自向未來幫我們每個人預支了一萬元，為了救他們自己的政治生命，根本是「透支未來」。周軒強調，傅崐萁們又大勝利了，2300億，國民黨再一次逼迫中央政府把這筆錢撒給全民。一人一萬元，王鴻薇們認為她們成功的幫人民爭取了「還稅於民」，但徐巧芯們沒有告訴你，這筆錢真的要發，「是需要舉債的」。周軒表示，望著電視上台電弟兄為了救災，在路邊累到鋪紙箱睡著的樣子。多希望我這一萬元能夠換他們的裝備好一點，公司有經費把電線下地，這樣他們就不必冒著危險在風雨中爬高，只為了搶救每一盞失去的光明，但國民黨把這樣的機會剝奪了。周軒呼籲民眾，一起奪回拒絕透支未來的權力，把心腸惡毒，看到台電弟兄搶修的照片，居然說這是在情勒的牛煦庭們，趕出立法院，大罷免絕對必須要成功。