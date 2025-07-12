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MLB美國職棒大聯盟（Major League Baseball）洛杉磯道奇的二刀流巨星大谷翔平今（12）日客場出戰舊金山巨人，以第1棒、指定打擊身分先發出賽，轟出本季第32號全壘打。這一轟讓小白球直接飛越右外野觀眾席，掉進外野後方的海灣，成為甲骨文球場罕見的「Splash Hit」場外全壘打。這次「Splash Hit」不僅是大谷在甲骨文球場出賽的第10場比賽中首次達成，也成為日本球員在甲骨文球場史上的首例。自2000年巨人主場甲骨文球場開幕以來，擊出飛入右外野海灣的場外全壘打便被稱為「Splash Hit」，是該球場獨有的象徵性名物。場外的海灣也常見球迷駕船守候，以搶奪飛入海中的全壘打球。大谷此轟從對方投手手中擊出陽春炮，這是他繼對陣密爾瓦基釀酒人的怪物新人右投轟出第31號全壘打後，時隔兩戰再度先開轟。值得注意的是，大谷預計將於明日擔任先發投手登板，此次全壘打不僅為球隊打線注入能量，也為自己明日的先發登板增添信心。自6月中旬復出投手身份後，大谷的打擊節奏曾一度波動，全壘打數量也有所下降。不過，他在7月8日比賽後曾表示，自己在選球上已能更好判斷好球與壞球，只要持續保持這樣的選球眼，打擊表現自然會逐漸回穩，也相信全壘打會隨之而來。而這次第32號全壘打正是他狀態回溫的明顯信號。今年5月大谷轟出15支全壘打，獲得單月MVP殊榮；6月則因投手身份回歸影響，出現了全壘打產量下滑的情況，但近期的7月，他已經在10場比賽中打出3轟，展現出強勁的升溫態勢。截至本場比賽為止，大谷在第95場例行賽中轟出第32支全壘打，若以162場完整賽季換算，約為54.6轟的驚人速度，幾乎追平他去年創下的54轟個人最多紀錄。今年前半賽的32轟，也已與2023年持平，並逼近2021年創下的33轟生涯最佳紀錄。