2025年FIFA俱樂部世界盃（FIFA Club World Cup）即將進入最高潮，來自英格蘭的切爾西，將在台灣時間7月15日凌晨3點於美國紐澤西大都會人壽球場迎戰法甲霸主巴黎聖日耳曼（PSG）。這是世俱盃史上首次由來自同一大洲、不同國家的球隊爭奪冠軍獎盃，更是英法兩大豪門間在國際賽場上的首次決賽碰頭。
切爾西一路從小組賽殺出，擊敗洛杉磯FC、突尼斯希望後，又在淘汰賽先後力退本菲卡、帕爾梅拉斯與弗魯米內斯，展現出「藍軍」強韌的體系與板凳深度。而巴黎聖日耳曼則延續三冠王氣勢，除了小組賽意外不敵博塔弗戈，其餘賽事皆零封對手，包括擊敗馬德里競技、西雅圖音速、國際邁阿密、拜仁慕尼黑以及準決賽橫掃皇家馬德里4：0，聲勢如日中天。
PSG火力兇猛 將士用命續寫封王之路
巴黎聖日耳曼在本屆世俱盃五場淘汰賽未失一球，累計攻入16球，堪稱攻守最完整的球隊。主帥Luis Enrique打造出高壓快節奏的體系，進攻端由Ousmane Dembélé與Bradley Barcola領銜，兩人合力製造10次以上的進球機會。葡萄牙中場Vitinha則貢獻關鍵串聯，他在本屆賽事已五度單場傳球超過百次，是節奏調度的核心。
此役關鍵仍在開局。PSG本屆賽事在前45分鐘已攻入10球，僅次於拜仁的11球，若能如對皇馬般開局三球領先，將大幅掌握比賽主導權。
切爾西眾志成城 多點開花拒做背景
反觀切爾西在Enzo Maresca執教下逐漸成形，雖小組賽曾敗給法甲勁旅弗拉門戈，但之後五戰全勝，展現團隊防守與靈活進攻的兼容並蓄。巴西新援João Pedro在準決賽梅開二度，Cole Palmer則持續傳出好表現，兩人已成藍軍攻擊核心。
更難得的是藍軍進攻點分散，近10顆進球來自9名不同球員，讓PSG難以重點圍堵。而後防線由Tosin Adarabioyo統帥，本屆賽事尚未於上半場失球，將是阻擋巴黎閃電攻勢的最後防線。
根據Opta超級電腦模擬，巴黎聖日耳曼以64.4%晉級機率被視為奪冠大熱門，切爾西則為35.6%。但切爾西近五場國際決賽全勝、近況穩定，具備逆襲潛力。
關鍵勝負點在於：
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▲世俱盃熱戰運彩抽好康。（圖／台灣運彩提供）
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PSG火力兇猛 將士用命續寫封王之路
巴黎聖日耳曼在本屆世俱盃五場淘汰賽未失一球，累計攻入16球，堪稱攻守最完整的球隊。主帥Luis Enrique打造出高壓快節奏的體系，進攻端由Ousmane Dembélé與Bradley Barcola領銜，兩人合力製造10次以上的進球機會。葡萄牙中場Vitinha則貢獻關鍵串聯，他在本屆賽事已五度單場傳球超過百次，是節奏調度的核心。
此役關鍵仍在開局。PSG本屆賽事在前45分鐘已攻入10球，僅次於拜仁的11球，若能如對皇馬般開局三球領先，將大幅掌握比賽主導權。
切爾西眾志成城 多點開花拒做背景
反觀切爾西在Enzo Maresca執教下逐漸成形，雖小組賽曾敗給法甲勁旅弗拉門戈，但之後五戰全勝，展現團隊防守與靈活進攻的兼容並蓄。巴西新援João Pedro在準決賽梅開二度，Cole Palmer則持續傳出好表現，兩人已成藍軍攻擊核心。
更難得的是藍軍進攻點分散，近10顆進球來自9名不同球員，讓PSG難以重點圍堵。而後防線由Tosin Adarabioyo統帥，本屆賽事尚未於上半場失球，將是阻擋巴黎閃電攻勢的最後防線。
根據Opta超級電腦模擬，巴黎聖日耳曼以64.4%晉級機率被視為奪冠大熱門，切爾西則為35.6%。但切爾西近五場國際決賽全勝、近況穩定，具備逆襲潛力。
關鍵勝負點在於：
- PSG能否持續上半場火力壓制。
- 切爾西是否有效限制Dembele與Barcola側翼突破。
- João Pedro與Cole Palmer是否能創造驚喜攻勢。
|日期
|時間
|對戰組合
|7月15日（週一）
|上午3:00
|切爾西 vs 巴黎聖日耳曼
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