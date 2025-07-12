2025年FIFA俱樂部世界盃（FIFA Club World Cup）即將進入最高潮，來自英格蘭的切爾西，將在台灣時間7月15日凌晨3點於美國紐澤西大都會人壽球場迎戰法甲霸主巴黎聖日耳曼（PSG）。這是世俱盃史上首次由來自同一大洲、不同國家的球隊爭奪冠軍獎盃，更是英法兩大豪門間在國際賽場上的首次決賽碰頭

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切爾西一路從小組賽殺出，擊敗洛杉磯FC、突尼斯希望後，又在淘汰賽先後力退本菲卡、帕爾梅拉斯與弗魯米內斯，展現出「藍軍」強韌的體系與板凳深度。而巴黎聖日耳曼則延續三冠王氣勢，除了小組賽意外不敵博塔弗戈，其餘賽事皆零封對手，包括擊敗馬德里競技、西雅圖音速、國際邁阿密、拜仁慕尼黑以及準決賽橫掃皇家馬德里4：0，聲勢如日中天。

▲巴黎聖日耳曼對上皇家馬德里的世俱盃四強戰，開賽前一天皇家馬德里就遇到班機延誤，導致賽前行程受到影響，總教練Xabi Alonso也未能出席賽前記者會。毫無疑問，這打亂了球隊的準備與恢復節奏，但他們輸球的主因，並不在此。（圖／美聯社／達志影像）
▲巴黎聖日耳曼前一場擊敗強敵皇家馬德里，順利晉級世俱盃決賽。（圖／美聯社／達志影像）
PSG火力兇猛  將士用命續寫封王之路

巴黎聖日耳曼在本屆世俱盃五場淘汰賽未失一球，累計攻入16球，堪稱攻守最完整的球隊。主帥Luis Enrique打造出高壓快節奏的體系，進攻端由Ousmane Dembélé與Bradley Barcola領銜，兩人合力製造10次以上的進球機會。葡萄牙中場Vitinha則貢獻關鍵串聯，他在本屆賽事已五度單場傳球超過百次，是節奏調度的核心。

此役關鍵仍在開局。PSG本屆賽事在前45分鐘已攻入10球，僅次於拜仁的11球，若能如對皇馬般開局三球領先，將大幅掌握比賽主導權。

▲PSG在世俱盃4強以4：0橫掃皇馬，開賽25分鐘內灌進3球，Fabian Ruiz上演「梅開二度」，率隊強勢挺進決賽，將對決切爾西爭奪冠軍。（圖／路透／達志影像）
▲PSG在世俱盃4強以4：0橫掃皇馬，強勢挺進決賽，將對決切爾西爭奪冠軍。（圖／路透／達志影像）
切爾西眾志成城 多點開花拒做背景

反觀切爾西在Enzo Maresca執教下逐漸成形，雖小組賽曾敗給法甲勁旅弗拉門戈，但之後五戰全勝，展現團隊防守與靈活進攻的兼容並蓄。巴西新援João Pedro在準決賽梅開二度，Cole Palmer則持續傳出好表現，兩人已成藍軍攻擊核心。

更難得的是藍軍進攻點分散，近10顆進球來自9名不同球員，讓PSG難以重點圍堵。而後防線由Tosin Adarabioyo統帥，本屆賽事尚未於上半場失球，將是阻擋巴黎閃電攻勢的最後防線。

根據Opta超級電腦模擬，巴黎聖日耳曼以64.4%晉級機率被視為奪冠大熱門，切爾西則為35.6%。但切爾西近五場國際決賽全勝、近況穩定，具備逆襲潛力。

▲切爾西雖在上季英超僅列第4，但本屆世俱盃表現亮眼，先在16強加時力退本菲卡，前役則靠帕梅拉斯的烏龍球驚險晉級。（圖／路透／達志影像）
▲切爾西雖在上季英超僅列第4，但本屆世俱盃表現亮眼，一路殺進決賽。（圖／路透／達志影像）
關鍵勝負點在於：

  1. PSG能否持續上半場火力壓制。
  2. 切爾西是否有效限制Dembele與Barcola側翼突破。
  3. João Pedro與Cole Palmer是否能創造驚喜攻勢。
📌 世俱盃冠軍戰賽程資訊（台灣時間）

日期 時間 對戰組合
7月15日（週一） 上午3:00 切爾西 vs 巴黎聖日耳曼

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