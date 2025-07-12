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MLB美國職棒大聯盟（Major League Baseball）洛杉磯道奇二刀流巨星大谷翔平於今（12）日客場對戰舊金山巨人，轟出本季第32轟，且罕見飛進右外野海灣成為 「Splash Hit 」引爆全場。而就在這罕見畫面之後，34歲的郵差 Brad Leonard 當場跳入冰冷海水，歷經激烈搶球戰後終於將全壘打球收入囊中。第3局，道奇在落後1分的情況下，大谷面對巨人先發投手Logan Webb的146公里卡特球果斷出棒，轟出中右方向的深遠全壘打，小白球直接飛出場外掉進右外野海灣，讓大谷成為首位擊出「Splash Hit」的日本第1人。這顆罕見的「Splash Hit」不僅讓球場沸騰，也讓灣外等待的球迷興奮不已。住在加州北部、34歲郵差 Brad Leonard見球落水後當場跳入冰冷的海水中，在歷經激烈搶球戰後終於將全壘打球收入囊中，並興奮地揮手示意岸上的球迷，畫面瞬間在網路上瘋傳。事後Leonard 接受外媒採訪時表示：「感覺超棒！雖然冷得要死，但能撈到球真的很值得。不過還不確定會不會留著這顆球。」這位已經看了60場大聯盟比賽的郵差，見證歷史的同時也收穫難忘回憶。甲骨文球場位於舊金山海岸，右外野外就是海灣，自2000年球場啟用以來，「Splash Hit」成為當地著名的象徵性景觀。雖然球場僅正式統計巨人球員的「Splash Hit」次數，但對大谷來說，這不僅是生涯首發，也成為日本球員首度達成的紀錄性一擊。這一轟更是他自上場對戰釀酒人轟出第31號全壘打後，時隔2場再次開轟。大谷預計將於明日登板先發投球，這支強勁全壘打不僅助陣球隊打線，更為他自己在投打兩端注入信心。