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美國職棒大聯盟MLB洛杉磯道奇隊的日籍二刀流球星大谷翔平，今（12）日在客場對戰舊金山巨人隊的比賽中，以第一棒、指定打擊身分先發，轟出本季第32號全壘打，更將球直接送進球場右外野後方的海灣，締造生涯首次的「Splash Hit（浪花轟）」，成為舊金山甲骨文球場史上第171次，同時是日本球員首度完成這項壯舉。所謂「Splash Hit」，是舊金山巨人隊主場甲骨文球場（Oracle Park）一項具有代表性的特色。球場右外野外側緊鄰麥考維灣（McCovey Cove），每當擊出的場外全壘打直接飛越觀眾席落入海灣時，便會濺起水花，因此被形象地稱為「Splash Hit」，也成為巨人隊主場的經典象徵。不過值得一提的是，只有巨人球員擊出的Splash Hit才會被球場官方列入正式統計，截至目前為止共累積106轟；至於非巨人隊球員擊出的場外全壘打也已有65轟，包含本場由大谷所擊出的這一支。每當巨人球員擊出Splash Hit，球場會播放特定音效、看台後方演出「水舞秀」並自動更新球場牆面上的統計數字，因此成為球迷津津樂道的一大賣點。大谷翔平本次所擊出的「浪花轟」，不僅是他個人在甲骨文球場第10場出賽中的首度Splash Hit，更是道奇隊史第9支這類型的場外全壘打。這也讓道奇隊正式超越響尾蛇，成為非巨人球隊中擊出最多Splash Hit的隊伍。此外，大谷也終結了道奇長達四年的空窗期，該隊上一次有球員敲出「水花全壘打」，還要追溯到2021年5月22日，當時是由Max Muncy所轟出。大谷翔平這一轟也讓他成為第一位在甲骨文球場擊出Splash Hit的日本選手。過去亞洲球員中，韓國強打秋信守曾在2020年8月2日創下紀錄，同胞崔熙涉也曾在2004年4月30日完成過Splash Hit。另外，在已紀錄的Splash Hit中，也有曾在投手角色中留下紀錄的一方，例如日籍投手前田健太就曾在2017年9月11日遭Denard Span轟出場外全壘打，成為苦主之一。由於場地特殊性，每當有打者擊出Splash Hit，球場外的麥考維灣上總會有大量球迷駕船守候，只為撈到這顆極具紀念價值的全壘打球，這樣的場景也早已成為舊金山棒球文化的一部分。