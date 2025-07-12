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美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）紐約洋基外野手Cody Bellinger今（12）日迎戰老東家芝加哥小熊隊，上演驚人煙火秀，單場扛出3發全壘打、貢獻6分打點，率洋基以11：0痛宰小熊。他也因此成為大聯盟史上首位在面對前東家的第一場比賽就敲出「三響砲」的球員。值得一提的是，Bellinger此役差點締造更驚人的「四響砲」紀錄，第七局深遠飛球被小熊右外野手Kyle Tucker在全壘打牆前驚險攔截。去年12月被小熊交易到洋基，Bellinger對戰老東家扛出三響砲自然成為外界關注焦點。不過他在賽後表示：「這場比賽對我來說沒有任何報復意味，我在芝加哥過得非常愉快，那裡的隊友都很好。我很愛他們，能再見到他們真的很棒。」此戰Bellinger火力全開，三局他面對Chris Flexen轟出三分砲，第五局對上Caleb Thielbar再擊出兩分砲，第八局再對Jordan Wicks敲出個人本場第三轟，打出加盟洋基以來的代表作。這是他生涯首次單場三響砲、也是洋基隊史第29位完成單場3轟的球員。Bellinger在第七局的擊球曾有機會開轟，但遭到外野手Kyle Tucker在牆邊極限攔截。即便無緣締造史詩級紀錄，但他精彩的打擊表現，贏得全場46,327名球迷起立喝采。在Judge與總教練Aaron Boone鼓勵下，Bellinger走出休息區鞠躬致意。Boone賽後對Bellinger的轉型也給予高度肯定：「他曾經是MVP、重砲打者，也經歷肩傷低潮，現在重新調整成不同型態的選手，這一切並不容易。他能守4個位置，打擊表現穩定，還具備速度與防守能力，是一個真正能幫助球隊贏球的選手。」除了Bellinger火力點燃全場，洋基左投Carlos Rodón此役也投出代表作，主投8局無失分，送出8次三振，拿下本季第10勝。外野守備方面也由Judge多次貢獻關鍵美技守備。Judge賽後也公開表態支持Bellinger入選明星賽：「我非常期待前往亞特蘭大，也希望他能一起前往。以他這賽季的整體表現來看，他絕對值得入選。」