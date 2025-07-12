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金慧成繳3安猛打賞 外加2次盜壘



韓國新星金慧成單場繳出4打數3安打、1得分與2次盜壘的亮眼表現，幫助球隊在進攻端施壓，個人打擊率也從3成33上升至3成49。



金慧成在第3局球隊0：1落後時擊出中間方向安打上壘，隨後成功盜上二壘，接著靠著隊友Tommy Edman的一壘滾地球推進至三壘。此時，大谷翔平轟出右外野方向的2分砲，讓金慧成輕鬆回到本壘得分。



第5局金慧成雖遭三球三振，不過在第6局2人出局後，他再次敲出內野安打並成功盜上二壘，這是他自6月29日對陣皇家的比賽後睽違13日再度繳出單場雙安，可惜後續隊友未能將他送回。



第8局，金慧成再度於2人出局後擊出左外野方向二壘安打，完成3安「猛打賞」演出。此役他的表現可圈可點，持續展現出穩定的壘間破壞性以及擊球手感，為球隊注入活力。



韓國新星金慧成單場繳出4打數3安打、1得分與2次盜壘的亮眼表現，幫助球隊在進攻端施壓，個人打擊率也從3成33上升至3成49。金慧成在第3局球隊0：1落後時擊出中間方向安打上壘，隨後成功盜上二壘，接著靠著隊友Tommy Edman的一壘滾地球推進至三壘。此時，大谷翔平轟出右外野方向的2分砲，讓金慧成輕鬆回到本壘得分。第5局金慧成雖遭三球三振，不過在第6局2人出局後，他再次敲出內野安打並成功盜上二壘，這是他自6月29日對陣皇家的比賽後睽違13日再度繳出單場雙安，可惜後續隊友未能將他送回。第8局，金慧成再度於2人出局後擊出左外野方向二壘安打，完成3安「猛打賞」演出。此役他的表現可圈可點，持續展現出穩定的壘間破壞性以及擊球手感，為球隊注入活力。

MLB美國職棒大聯盟（Major League Baseball）洛杉磯道奇今（12）日客場出戰舊金山巨人。道奇推出上一次繳出超優質先發的Dustin May掛帥先發，只可惜此役May僅主投4.2局，並被轟出2支全壘打，最終承擔敗戰。此外，日本二刀流巨星大谷翔平擔任第1棒、指定打擊先發出賽，第3局敲出個人本季第32支全壘打，成為史上首位擊出「Splash Hit」的日本球員。而此役擔任先發第8棒二壘手的韓籍新星金慧成不僅繳出3安猛打賞，更有多次精彩守備與盜壘，可惜最終道奇以7：8落敗，苦吞近8年來的首次7連敗。大谷在首局首打席選到四壞球保送上壘，到了第3局，當時道奇以0：1落後巨人，在1人出局、三壘有人的情況下，大谷鎖定第1球猛力揮擊，擊出飛行距離410英呎、角度30度的飛球，不但飛越右外野看台，更直接飛入舊金山灣，締造罕見的「Splash Hit」，現場球迷為之沸騰。這是大谷近兩場比賽以來的第1轟，也是他生涯首次在舊金山甲骨文球場打出「Splash Hit」，更是日本球員史上第一位達成這一壯舉的日本球員。本場比賽，大谷繳出4打數1安打、1全壘打、2打點、1保送的成績，打擊率上升至.278。第5局他打出距離達381英呎的深遠飛球，但遭到李政厚接殺，第7局則打成游擊滾地球出局，第9局面對巨人終結者同樣敲出游擊滾地球出局。道奇先發投手Dustin May此役狀態不佳，僅投4.2局就被打爆，共失7分提前退場。道奇打線雖在第6局展開反攻，靠著Teoscar Hernández的中間方向2分打點二壘安打、Michael Conforto的一發2分砲追回4分，第7局再添1分，但最終仍以7：8惜敗。