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▲Sinner橫掃受傷Djokovic，生涯首闖溫網決賽，完成四大滿貫決賽拼圖。（圖／路透／達志影像）

2025年溫布頓網球錦標賽男單決賽即將於13日登場，世界球王Jannik Sinner將挑戰兩屆衛冕冠軍Carlos Alcaraz，延續上月法網冠軍戰的頂尖對決。針對這場備受矚目的決賽，剛於四強戰落敗的Novak Djokovic也在賽後接受媒體訪問時公開預測結果，認為Alcaraz略佔優勢。Djokovic在男單四強戰中遭直落三敗給Sinner，結束本屆溫網征戰。他在賽後媒體聯訪中被問到對決賽的看法時表示：「我會稍微偏向Alcaraz，他略佔優勢，因為他已經在這裡拿過兩次冠軍，而且目前打得很好，自信心也很強。」不過Djokovic也不忘肯定Sinner的實力，他表示：「Jannik現在擊球的手感也非常非常好，這會是一場非常接近的比賽。」這位七度溫布頓冠軍對Alcaraz與Sinner可說都再熟悉不過。他在2023與2024年連續兩屆溫網決賽敗給Alcaraz，而Sinner則在今年的澳網、法網與本屆溫網三度於四強戰擊敗Djokovic。Sinner與Alcaraz之間的對決已成為當代男子網壇的代表性戰役。上月法網冠軍戰，Sinner曾手握3個冠軍點，最終遭Alcaraz逆轉，無緣生涯首座紅土大滿貫。如今兩人再度在草地球場爭冠，也讓這場溫網決賽更添火藥味。Djokovic認為這場比賽將再次重現巴黎的激戰場面：「我認為這又會是一場非常接近的比賽，就像我們在巴黎看到的一樣。」2025年溫布頓男單決賽預計將成為男子網壇年度最具指標性的對決，不僅關乎Alcaraz能否完成三連霸，也考驗Sinner是否能完成「四大滿貫冠軍拼圖」，奪下溫布頓首冠。