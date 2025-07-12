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立法院三讀通過國民黨團提案的「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」，主張刪除千億元台電補助、實行普發現金1萬元，並放行國土韌性預算1500億，總計規模5450億，並預計今年10月底前普發現金1萬元。但卻遭綠營和各界批評違憲、掏空國庫。對此，網紅陳沂在臉書發文表示，前總統蔡英文普發現金六千，一堆人感恩載德，怎麼現在普發一萬，就變成想搞垮國家的事了呢？陳沂強調，不管是誰給錢，我都一定會去領的！有錢還不要？傻子！誰知道你們會把錢拿去補助誰？「補助我最實際。」不過，普發現金一萬真能如願發放嗎？恐怕還得看行政院的態度。若覺得窒礙難行，可以依法提出救濟，但目前行政院態度未明，只先強調普發現金需要舉債，將擴大國家財政負擔。另外，執政黨立委除了移請立院覆議，還能聲請釋憲、暫時處分等。而下週一（14）日，立法院若以最快速度送出三讀條文，行政院收到後，當天就能提出覆議，而立法院就必須在15日內作出決議。若行政院未提覆議，總統應於收到後10日內公布，自公布日起第3日生效。