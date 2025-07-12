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▲世俱盃決賽將由切爾西對決巴黎聖日耳曼。（圖／取自FIFA Club World Cup X）

當一些球迷欣喜地表示，飛一趟美國能看到多支頂尖球隊正面交鋒，不只是例行的季前熱身表演賽，而是充滿競爭強度與高水準的比賽時，另一派擔憂球員過度疲勞的聲音也未曾間斷。在兩方聲音交鋒之際，切爾西總教練Maresca深知單靠抱怨無濟於事，於是做出兼顧球隊利益與長遠規劃的選擇：積極輪換與戰術測試。截至目前為止，切爾西橫掃各項比賽獎金，堪稱本屆世俱盃的大贏家。Maresca至今已派出27位球員上場，是所有參賽隊伍中動用球員最多的球隊。相比之下，決賽對手、歐洲冠軍巴黎聖日耳曼僅使用了19名球員，雙方相差8人，差距明顯。本屆出賽最多的兩人——Robert Sánchez與Marc Cucurella，也並未全勤上陣：兩人皆為五場先發，而非六戰全勤。連二號門將Jørgensen也獲得先發機會，雖然僅在小組賽第三戰，但足見Maresca把本屆世俱盃視為戰術與體能實驗的重要場域。新援方面，來自巴西聖保羅、今夏從布萊頓轉投切爾西的João Pedro，在兩場出賽中其中一場面對老東家富明尼斯，三次射門貢獻兩球，展現射手本色；另一位新加盟的Liam Delap也有五場出賽、四場先發的紀錄，顯示球隊並非將世俱盃視為純粹的熱身賽，而是正視其競技價值與獎金誘因，透過嚴謹的輪替制度，評估每位選手的狀態與貢獻。富明尼斯在先前比賽中，僅在面對韓國釜山與沙烏地的新月時被破門，他們平均控球率僅在32%至46%之間，擅長以密集防守「開大巴」戰術抵抗強敵。這正是切爾西上季進攻最為受阻的戰術類型，英超賽季藍軍切爾西面對這類防守，運用邊路吊中進攻或者遠射，射門轉換率都相當低，是藍軍上賽季英超聯賽成績最急迫改善的位置。來自富明尼斯體系的João Pedro，在本場比賽展現精準的內切突破與遠射能力，成為打破僵局的關鍵人物。儘管Enzo Fernández和Nkunku也曾獲得良機未能把握，JoãoPedro在禁區外的一記遠射破門，讓藍軍順利突破防線。隨後又在對手急於追平之際，再下一城，堪稱比賽轉折點。回顧近期九場比賽（含布萊頓時期），João Pedro已攻入七球，進球效率穩定。與之對比，雖然Nicolas Jackson擅長高位壓迫，但終結能力相對平平，因此也傳出可能轉隊消息。不過Maresca仍有意保留這位壓迫型前鋒，兩人風格互補，仍具戰術價值。作為本屆世俱盃創造機會數排名前三的球員，Cole Palmer一直是Maresca重點打造的進攻核心。他在左路可與Cucurella配合，右路可與Reece James或Nkunku、Neto組合，每場比賽進攻配置不同，帶來靈活多變的人數優勢與空間利用，讓對手防不勝防。進入決賽，對上PSG的邊路組合——如Hakimi、Dembele、或Doue——Maresca如何安排Palmer的出場搭檔，將成為兵法博弈中的關鍵一步。切爾西在本屆六場比賽中上半場皆未失球，儘管部分對手聯賽強度不如英超，但防守紀律仍值得肯定。此役對上PSG，將是藍軍本屆最大考驗。過去比賽中，切爾西控球率普遍佔優，面對富明尼斯甚至達到54%，僅對Flamengo一戰略處下風。整體而言，切爾西多掌控比賽節奏與主導權。然而，巴黎聖日耳曼擅長高強度前場壓迫，甚至不吝將控球權讓出，將比賽壓在對手半場進行。PSG至今只有面對到拜仁慕尼黑才出現低位防守較多的站位比重，切爾西是會進行前場壓迫，讓後防受到巴黎的快速反擊？還是透過後場的反壓迫，結果犯下皇家馬德里的錯誤——堅持在後場出球無法把進攻打得更加直接，就看不停輪替的Maresca，在最後一場的世俱盃在先發人員的結構上會怎麼樣安排。