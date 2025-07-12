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▲S25 Ultra是現在的追星神機，演唱會人手一支。（圖／記者陳雅蘭攝）

▲目測600位歌迷卡位，準備晚上撿音漏。（圖／記者陳雅蘭攝）

▲周杰倫送花籃，祝GD演唱會順利。（圖／記者陳雅蘭攝）

GD（G-Dragon，本名：權志龍）台北小巨蛋演唱會今（12）日進入第2天，不少粉絲為了捕捉歐巴舞台上的每一個瞬間，選擇租借號稱「追星神機」的三星Galaxy S25 Ultra。這款手機因具備超強變焦與夜拍能力，成為觀眾的追星神器，這3天在小巨蛋場外也設有官方攤位「免費租借50支」，吸引大批粉絲排隊搶借。根據現場工作人員透露，「追星神機租借」活動採信用卡線上預約制，每日限量50支免費出借，僅需支付1萬元押金即可使用一週。11日GD演唱會開唱首日就已全部借出，12日僅剩零星幾支可供現場候補。若手機不慎損壞，則依原廠報價賠償；品牌表示，許多歌迷因使用後效果太好，「發現很多人拿我們神機看演唱會，大家試用後，喜歡再購買我們的手機」。三星方面透露，這項租借活動早已行之有效，初期僅在門市推廣，如今擴大到演唱會現場，成效斐然。過6月底BABYMONSTER來台時，他們也曾在場外設攤，也曾在「大港開唱」等活動租借。這次配合GD的《Übermensch》世界巡演，讓更多粉絲體驗到「神機」魅力，同時為品牌帶來高度曝光。此外，今天也有許多沒買到票的歌迷，提早抵達台北小巨蛋場內「卡位」，準備6點開場撿音漏；今晚也有藝人前來朝聖，包含Makiyo、陳柏霖、寬姐（邱瓈寬）、于美人、王思佳等等，問及是粉絲嗎？寬姐表示：「好的演唱會我都會來！」《NOWNEWS今日新聞》將現場直擊場內，為廣大V.I.P即時報導GD的一舉一動，歌迷可隨時關注。