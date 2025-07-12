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印度航空（Air India）AI171航班在印度時間6月12日下午，於印度亞美達巴德機場起飛30秒後，墜毀在機場旁住宅區的醫學院宿舍，造成機上241人及地面19人罹難，而初步調查結果顯示，起飛不久後兩具引擎的燃油開關就被關閉，且機艙內的錄音檔顯示，一位機師詢問「為什麼要關掉開關？」另一人則回答「我沒有」。初步調查結果雖然釐清了一些問題，但也掀起更多疑問。根據《新德里電視台》報導，由印度官員、波音、和印航人員等共同組成的調查小組週六公布約15頁的初步調查報告，顯示飛機起飛後不久，1號引擎和2號引擎的燃油控制開關相繼從「運轉」位置被切換到「關閉」位置，間隔不到一秒。當時天氣狀況良好，天空晴朗，風力微弱，沒有任何威脅。但是隨著燃油供應中斷，兩台引擎均失去推力開始下墜。駕駛艙錄音檔顯示，其中一位飛行員詢問「為什麼要關掉開關？」另一人則回答「我沒有」。調查小組尚未釐清提問與回答的人哪一位是駕駛，哪一位是副駕駛。之後燃油控制開關又從「關閉」位置切換到「運轉」，1號引擎開始產生推力，2號引擎也正在重新啟動，但是由於當時飛機距離地面已經太近，僅恢復部分推力的1號引擎無法讓飛機重新拉升，最終墜機撞上宿舍。墜機前飛行員的對話將成為後續調查的重點，機師巴特納加爾（Saurabh Bhatnagar）指出，燃油開關需要先拉出，超出插槽後，然後再上下移動，才能切換至「關閉」位置。簡言之，極度不可能因為飛行員在「無意間觸碰」，而不小心關閉燃油開關。印度航空專家蘭加納坦（Mohan Ranganathan）認為，墜機可能是有飛行員「刻意為之」造成的結果，否則難以解釋為何兩個燃油開關會在1秒內被連續關閉。蘭加納坦也質疑，調查小組第一時間並未釐清最後對話中駕駛與副駕駛的身份，但是駕駛艙內的錄音器事實上應該能分辨出講話的人是誰，若是刻意隱瞞的話，恐怕會減弱外界對調查小組的信任。印度民航部長拉姆·莫漢·奈杜·金賈拉普（Ram Mohan Naidu Kinjarapu）則表示，調查仍在進行中，在最終報告出爐之前不應妄下論斷，認為現在要評論墜機原因還為時過早。