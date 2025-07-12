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Netflix不只能追劇！「隱藏神功能」內行推爆

▲近期就有網友分享自己幾乎沒在追劇，卻把Netflix當遊戲機在用，意外釣出一票同好狂推名單。（圖／翻攝Netflix）

Netflix「最強遊戲」是它！7/15下架多款熱門遊戲

《俠盜獵車手：聖安地列斯》

▲Netflix已向用戶發出通知，將於2025年7月15日起陸續移除超過20款遊戲，包括多款人氣解謎與獨立大作。（示意圖／取自Pixabay）

Netflix買來看劇太浪費？現在有訂閱的人可能都忽略了這個寶藏功能！隨著Netflix遊戲版圖漸趨成熟，不少用戶意外發現，光是會員就能免費玩到不少高品質獨立遊戲，不只無廣告、無內購，甚至部分作品還被網友譽為「比影集還精彩」。近期就有網友分享自己幾乎沒在追劇，卻把Netflix當遊戲機在用，意外釣出一票同好狂推名單。一名網友在Threads發文表示，他呼籲大家別讓會費浪費掉，「除了看劇外還可以嘗試玩這些優質遊戲」。原PO也分享了自己最喜歡的4款遊戲，包含故事劇情、懸疑解謎向的《12分鐘》、模擬手機互動、沉浸感強烈的《Scriptic犯罪故事》、充滿動作探索要素的《死亡之門》，以及一款開放世界、強調節奏與冒險感的動作遊戲《地平線上的蕾亞之翼》。這篇貼文引起不少共鳴，有人留言驚呼「我以為是廣告詐騙」、「有些遊戲其實不錯」、「沒想到Netflix上的遊戲有好玩的」、「晚點來玩」。還有網友分享自己心目中的必玩清單，其實早在去年10月，雖然Netflix持續拓展遊戲領域，但旗下的3A級自製遊戲部門Team Blue，以及位於芬蘭赫爾辛基的遊戲工作室皆已關閉，後續策略將轉向製作與熱門影集相關、主打多人互動與高知名度的遊戲類型。不過，就在Netflix遊戲逐漸受到關注的同時，也即將迎來一波「下架潮」。Netflix已向用戶發出通知，將於2025年7月15日起陸續移除超過20款遊戲，包括多款人氣解謎與獨立大作，Netflix表示，這次調整是為了「優化遊戲庫內容，聚焦高參與度作品」，並強調仍會保留超過200款遊戲供會員遊玩。不過外界分析指出，多數被下架的遊戲為第三方授權，可能因授權期限到期或續約成本過高無法談妥。以《哈迪斯》為例，其開發商Supergiant Games近期已與Sony達成合作，也被認為是導致Netflix無法續約的主因之一。