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日本北海道今（12）日發生一起棕熊攻擊送報員事件，福島町警方12日凌晨接獲報案，趕到現場搜查後，發現一名52歲送報員男子倒臥於草叢中身亡，身上有多處抓痕，初步推測是遭熊攻擊並被拖入竹林。由於傷人的熊尚未找到，日本北海道政府12日對福島町全域發佈「棕熊警報」，這是史上首次發布，預計將持續1個月。綜合日媒報導，這是2022年5月建立棕熊相關警報制度以來首次發布，預計將持續到8月11日為止。北海道政府表示，棕熊警報會在街區附近有棕熊傷人時發佈，是3個等級中最高的警戒等級。通過網站和告示牌提醒當地居民注意，根據搜尋涉案棕熊的進展，警報持續時間也可能會有變化。北海道棕熊對策室呼籲當地居民，由於目前處於熊的活躍期，希望不要由於襲擊送報員的熊仍未找到，警方和消防員將從今晚起24小時在町內巡邏，並與當地狩獵協會合作擴大搜索範圍。疑似被熊擊斃的送報員名叫佐藤研樹，他任職的報業服務中心所長表示，3天前便曾聽佐藤報告在送報途中看到熊，當時非常驚訝，所長還叮囑佐藤要小心自身安全，沒想到真的發生不幸意外。