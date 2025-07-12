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▲GD演唱會有許多粉絲無法進場看偶像。（圖／8lo8lo8lowme IG）

韓國天王GD權志龍自昨（11）日起，一連三天在台北小巨蛋舉辦演唱會，雖然已經採實名制販售，但還是有許多老粉都無緣入場。然而卻有拿著公關票的藝人，分享看完演唱會被GD「瞬間圈粉」，讓粉絲認為她去蹭熱度的。針對GD公關票的事件，網紅「時尚編輯的真心話」也發文點出粉絲會生氣的點，認為若是對藝人沒興趣可以不用強求進場看演唱會。網紅「時尚編輯的真心話」在臉書發文發表看法，「我其實蠻佩服那種不認識歌手，還願意拿公關票或先買內部票，進場聽3小時陌生人唱歌的人。」認為這對真正喜愛GD的粉絲來說非常不公平，他坦言自己也被問過要不要熱門演唱會的門票，不過因為「沒有興趣」所以拒絕了。「時尚編輯的真心話」共感粉絲，表示自己也難以理解「明明沒興趣、不認識，但為了拍攝、上傳社群，願意花費時間和金錢的人」，他也說出了粉絲最無助的其實是「沒搶到票還要被拿公關票的人炫耀」，認為許多拿公關票的人總是得了便宜又賣乖，進場了還要抱怨「打卡說什麼全家不認識」、「什麼進來不能坐著只能站好辛苦」，明明不喜歡台上藝人還要傷粉絲兩句，這才是引起公憤的最大原因。女星賈靜雯看完GD第一天的演唱會後，在IG感謝好友張心妍帶她看演唱會，「讓我感受這場演唱會的魅力，GD太可愛了，瞬間圈粉。」此話一出讓粉絲瞬間爆炸，認為GD睽違8年才來台灣開唱，許多喜歡他多年的粉絲都買不到票，不認識GD的賈靜雯卻能進場。雖然事後賈靜雯解釋了自己是付錢買票進場的，但仍然平息不了粉絲的怒火。另外藝人夏米雅也在社群炫耀「震撼！G-dragon的舞台魅力，強者我朋友，送我票，還有全套菊花，離舞台超爆近。」不過GD的代表標誌完全不是菊花，而是小雛菊，讓沒買到票只能在場外的粉絲炸鍋「我勸你不要講話了，暴露你的無知」、「假粉無言死了，誰跟你菊花」等，掀起許多爭議。