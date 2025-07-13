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中國持續深化與東南亞及南亞國家的戰略合作，並積極鞏固其在區域多邊架構中的影響力。中國外長王毅10日在馬來西亞吉隆坡與多國政要會晤，除了確認8月底將在天津舉辦2025年上海合作組織（SCO）峰會外，也公開表示支持越南成為「金磚夥伴國」，並盼越方儘早加入上合組織。此舉被外界解讀為北京對抗美國關稅施壓及重整區域經濟秩序的重要戰略。王毅與越南副總理兼外長裴青山會面時指出，中越雙方合作廣泛深入，互聯互通與人文交流成果豐碩，中方願以建交75週年為新起點，強化高層互動與戰略互信，妥善處理分歧。他並表示，越南是中國周邊外交的優先方向，盼雙方共同推動「中越命運共同體」建設。特別是在中美貿易緊張加劇、越美關係升溫背景下，王毅強調，中國歡迎越南成為金磚國家夥伴，支持其加入上合組織，共同堅持真正的多邊主義，反對單邊關稅霸凌，捍衛國際公平正義。此番言論，恰逢美國近期對越南等亞洲國家實施新一波懲罰性關稅。根據美國川普政府7月初公布的「對等關稅」清單，越南商品的平均稅率高達22%，雖然比馬來西亞（25%）、緬甸（40%）稍低，但仍對當地出口企業構成威脅。這波關稅攻勢亦影響台商布局，許多企業原期待越南成為「關稅避風港」，如今也轉趨保守觀望。面對這種壓力，越南也展現對中國的合作誠意。裴青山回應稱，越南願與中國深化鐵路、金融、科技與文化等領域的實質合作，並支持加快完成《南海行為準則》談判，強調越南將與中國攜手促進區域與全球繁榮。隨著美國對東南亞與南亞國家陸續實施關稅制裁，中國正試圖透過經貿讓利與地緣政治支持，穩住傳統友邦並拓展國際話語權。天津峰會不僅將成為觀察中國對外戰略動向的重要場域，也可能為「非西方陣營」提供新的整合平台。