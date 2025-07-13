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▲勇士原希望以Kuminga作為高價值籌碼，換取年輕潛力或選秀資產，但市場冷淡，讓球隊選擇先行續約，再觀察後勢變化。（圖／美聯社／達志影像）

根據美國媒體最新報導，NBA美國職籃（National Basketball Association）金州勇士隊即將與21歲前鋒Jonathan Kuminga完成續約，但這份合約背後的意義，雙方並非將開啟長期合作，而是一場有默契的短期過渡。雙方很有可能在2026年的交易截止日前分道揚鑣。根據知名記者Brett Siegel指出，儘管Kuminga預計在未來數日內重新簽約勇士，但雙方已達成共識：這不會是一段長久的夥伴關係。多位聯盟消息人士證實，勇士與Kuminga陣營均預期，這位年輕前鋒將在2026年2月交易截止日前被送出。儘管今年休賽季勇士曾試圖透過先簽後換的方式交易Kuminga，但未能收到理想報價；而Kuminga本人也未能找到合適的新東家。包括國王、熱火、籃網、爵士與黃蜂等隊都曾被點名為潛在下家，但皆未能達成協議。其中沙加緬度國王受限於薪資空間與陣容擁擠，已退出競爭；而邁阿密熱火則在交易來Norman Powell後轉向其他補強方向。勇士原希望以Kuminga作為高價值籌碼，換取年輕潛力或選秀資產，但市場冷淡，讓球隊選擇先行續約，再觀察後勢變化。目前勇士僅有9位球員在陣中，且距離豪華稅第一門檻仍有2500萬美元空間，因此需要Kuminga合約的確定，來進行接下來的補強動作。據了解，球隊已鎖定自由球員如Al Horford、De’Anthony Melton與Seth Curry等人選，並持續評估包括Ben Simmons在內的低價簽約可能性，以強化Stephen Curry、Jimmy Butler與Draymond Green周邊深度。Kuminga在2024–25賽季展現明顯進步，尤其在Curry季後賽受傷時扛起責任。他的運動能力、防守潛力與進攻多樣性獲得總經理Mike Dunleavy Jr.與老闆Joe Lacob的肯定。然而，勇士本次的操作更偏向戰略布局，先簽下Kuminga，使其成為完整可交易合約，待2月時成為關鍵交易籌碼。若提前透過先簽後換方式送出，根據規定其薪資僅有50%能計入交易，限制了勇士的靈活性。此舉為勇士創造更多交易彈性，同時給Kuminga舞台提升身價。對Kuminga而言，也能獲得保證金額與表現機會，為下一步做準備。